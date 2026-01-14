Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Африки
Нигерия
14.01.2026 22:00 - : -
Марокко
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
Нигерия – Марокко. Прогноз и анонс на полуфинал Кубка африканских наций

Поединок состоится 14 января и начнется в 22:00 по Киеву

Нигерия – Марокко. Прогноз и анонс на полуфинал Кубка африканских наций
Коллаж Sport.ua

14 января на Стад Принс Мули Абдалла пройдет матч полуфинала Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Нигерии и Марокко. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Нигерия

Команда осенью не смогла выйти из той ловушки, в которую себя сами загнала. Вроде бы буквально в последний момент получилось потеснить Бенин, за счет крупной победы в последнем туре в очном поединке. И, став вторыми, футболисты отправились в плей-офф, где смогли в экстра-тайме выбить Габон, доведя до итоговых 4:1. Но в решающем раунде, тоже после ничьей 1:1 в основное время, уступили в серии пенальти.

Так что КАН для сборной стал возможностью реабилитироваться за тот провал. И на групповом этапе нигерийцы показали стопроцентный результат, сумев выиграть все три поединка. И продолжили на кураже в плей-офф - сначала и вовсе разгромили 4:0 Мозамбик, а в четвертьфинале забили пару безответных голов Алжиру (у Осимхена забитый и ассист).

Марокко

Сборная сейчас вполне обоснованно претендует на статус регионального лидера. Свой класс она показала три года назад, в Катаре, когда стала первым представителем Африки, что дошел до полуфинального этапа чемпионата мира. И уверенно прошли квалификацию на следующий мундиаль, к тому же в 2025-м году успев выиграть сначала Чемпионат Африканских Наций, а потом, в декабре, и Арабский кубок.

КАН проводится в Марокко, на глазах у местной династии, и от хозяев ждут только нового трофея. В целом, фаворит играет уверенно, пусть и не блестяще. В групповом этапе даже ничья была, с Мали, но и до нее, и после там выигрывали. А в плей-офф оформили прагматичные 1:0 с Танзанией и 2:0 с Камеруном. Причем особенно хорош Браим Диас, что отметился уже пятью голами, в том числе в обоих стыковых поединках.

Статистика личных встреч

В семи последних поединках марокканцы, проиграв дважды, взяли четыре победы, в том числе в обоих крайних матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в фактических, а не формальных, хозяев арены. Ставим на марокканцев с форой 0 (коэффициент - 1,60).

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень солидными коэффициентами: 3.97 для Нигерии и 2.27 для Марокко. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Нигерия
14 января 2026 -
22:00
Марокко
По теме:
Сенегал – Египет. Прогноз, анонс на матч 1/2 финала Кубка африканских наций
РБ Лейпциг – Фрайбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Олимпиакос – ПАОК. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Греции
Даниил Агарков
