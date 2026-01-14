14 января на Стад Принс Мули Абдалла пройдет матч полуфинала Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Нигерии и Марокко. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Нигерия

Команда осенью не смогла выйти из той ловушки, в которую себя сами загнала. Вроде бы буквально в последний момент получилось потеснить Бенин, за счет крупной победы в последнем туре в очном поединке. И, став вторыми, футболисты отправились в плей-офф, где смогли в экстра-тайме выбить Габон, доведя до итоговых 4:1. Но в решающем раунде, тоже после ничьей 1:1 в основное время, уступили в серии пенальти.

Так что КАН для сборной стал возможностью реабилитироваться за тот провал. И на групповом этапе нигерийцы показали стопроцентный результат, сумев выиграть все три поединка. И продолжили на кураже в плей-офф - сначала и вовсе разгромили 4:0 Мозамбик, а в четвертьфинале забили пару безответных голов Алжиру (у Осимхена забитый и ассист).

Марокко

Сборная сейчас вполне обоснованно претендует на статус регионального лидера. Свой класс она показала три года назад, в Катаре, когда стала первым представителем Африки, что дошел до полуфинального этапа чемпионата мира. И уверенно прошли квалификацию на следующий мундиаль, к тому же в 2025-м году успев выиграть сначала Чемпионат Африканских Наций, а потом, в декабре, и Арабский кубок.

КАН проводится в Марокко, на глазах у местной династии, и от хозяев ждут только нового трофея. В целом, фаворит играет уверенно, пусть и не блестяще. В групповом этапе даже ничья была, с Мали, но и до нее, и после там выигрывали. А в плей-офф оформили прагматичные 1:0 с Танзанией и 2:0 с Камеруном. Причем особенно хорош Браим Диас, что отметился уже пятью голами, в том числе в обоих стыковых поединках.

Статистика личных встреч

В семи последних поединках марокканцы, проиграв дважды, взяли четыре победы, в том числе в обоих крайних матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в фактических, а не формальных, хозяев арены. Ставим на марокканцев с форой 0 (коэффициент - 1,60).

