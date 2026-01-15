Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Нигерия – Марокко – 0:0 (пен 2:4). Полуфинал Кубка Африки. Видеообзор матча
Кубок Африки
Нигерия
14.01.2026 22:00 – FT 0 : 0
2 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Марокко
Кубок африканских наций
15 января 2026, 01:52
94
0

Нигерия – Марокко – 0:0 (пен 2:4). Полуфинал Кубка Африки. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Кубка африканских наций

15 января 2026, 01:52 |
94
0
Нигерия – Марокко – 0:0 (пен 2:4). Полуфинал Кубка Африки. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Марокко по пенальти одолела Нигерию (0:0, пен. 4:2) и вышла в финал Кубка африканских наций.

4 января в 22:00 состоялся полуфинальный матч плей-офф Кубка Африки. Нигерия и Марокко встречались на арене Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском городе Рабат.

За 120 минут не было забито ни одного гола. Сборная Марокко по пенальти выиграла матч (0:0, пен. 4:2) и вышла в финал.

В другом полуфинале Сенегал нанес поражение Египту (1:0) и вышел в финал.

Решающая игра КАН между Сенегалом и Марокко запланирована на 18 января 2026 года в Рабате.

🏆 Кубок африканских наций. Полуфинал

Рабат (Марокко), 14 января 2026

Нигерия – Марокко – 0:0 (пен. 2:4)

Видеообзор матча

Сетка плей-офф

Фотогалерея

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Юссеф Эн-Несири (Марокко).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Ашраф Хакими (Марокко).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Фисайо Деле-Баширу (Нигерия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Эльесс Бен-Сегир (Марокко).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Пол Онуачу (Нигерия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Ниль Эль-Айнауи (Марокко).
сборная Марокко по футболу сборная Нигерии по футболу Кубок африканских наций видео голов и обзор серия пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
