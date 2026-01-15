Сборная Марокко по пенальти одолела Нигерию (0:0, пен. 4:2) и вышла в финал Кубка африканских наций.

4 января в 22:00 состоялся полуфинальный матч плей-офф Кубка Африки. Нигерия и Марокко встречались на арене Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском городе Рабат.

За 120 минут не было забито ни одного гола. Сборная Марокко по пенальти выиграла матч (0:0, пен. 4:2) и вышла в финал.

В другом полуфинале Сенегал нанес поражение Египту (1:0) и вышел в финал.

Решающая игра КАН между Сенегалом и Марокко запланирована на 18 января 2026 года в Рабате.

🏆 Кубок африканских наций. Полуфинал

Рабат (Марокко), 14 января 2026

Нигерия – Марокко – 0:0 (пен. 2:4)

