Нигерия – Марокко. Текстовая трансляция матча

В среду, 14 января, состоится полуфинальный поединок Кубка африканских наций, в котором встретятся сборные Нигерии и Марокко. Матч пройдет в Рабате (Марокко) на стадионе «Stade Prince Moulay Abdallah», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Нигерийцы в 1/8 финала разгромили Мозамбик (4:0), а в четвертьфинале обыграли Алжир (2:0). На предыдущем континентальном первенстве «суперорлы» дошли до решающего противостояния, в котором уступили Кот-д’Ивуару. «Львы» в текущем турнире пропустили всего один гол, но именно он не позволил хозяевам соревнований обыграть Мали на групповом этапе. В 1/8 финала сборная Марокко обіграла Танзанию (1:0), а в 1/4 финала разобралась с Камеруном (2:0). Нигерия и Марокко провели двадцать очных дуэлей: 7 побед «суперорлов», 9 викторий «львов» и 4 ничьи. Предыдущее противостояние соперников состоялось в 2018 году и завершилось победой марокканцев со счетом 4:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нигерия – Марокко, за которой можно следить в украинской версии сайта.