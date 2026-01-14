Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Нигерия – Марокко. Текстовая трансляция матча
Кубок Африки
Нигерия
14.01.2026 22:00 - : -
Марокко
Кубок африканских наций
14 января 2026, 00:23 | Обновлено 14 января 2026, 00:26
Нигерия – Марокко. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка Кубка африканских наций

Коллаж Sport.ua

В среду, 14 января, состоится полуфинальный поединок Кубка африканских наций, в котором встретятся сборные Нигерии и Марокко. Матч пройдет в Рабате (Марокко) на стадионе «Stade Prince Moulay Abdallah», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Нигерийцы в 1/8 финала разгромили Мозамбик (4:0), а в четвертьфинале обыграли Алжир (2:0). На предыдущем континентальном первенстве «суперорлы» дошли до решающего противостояния, в котором уступили Кот-д’Ивуару. «Львы» в текущем турнире пропустили всего один гол, но именно он не позволил хозяевам соревнований обыграть Мали на групповом этапе. В 1/8 финала сборная Марокко обіграла Танзанию (1:0), а в 1/4 финала разобралась с Камеруном (2:0). Нигерия и Марокко провели двадцать очных дуэлей: 7 побед «суперорлов», 9 викторий «львов» и 4 ничьи. Предыдущее противостояние соперников состоялось в 2018 году и завершилось победой марокканцев со счетом 4:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нигерия – Марокко, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Нигерия
14 января 2026 - 22:00
22:00
Марокко
Кубок африканских наций сборная Марокко по футболу сборная Нигерии по футболу текстовая трансляция
