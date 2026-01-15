Все решила серия пенальти. Сборная Марокко вышла в финал КАН

В полуфинальном поединке Кубка африканских наций встретились сборные Нигерии и Марокко.

Хозяева турнира агрессивно начали встречу, и хороший момент для взятия ворот упустил Браим Диас, который немного не попал в дальний угол. «Суперорлы» ответили опасным ударом Лукмана, но Бону продемонстрировал свою реакцию.

Команды играли осторожно и острых ситуаций у ворот в первом тайме было немного. И все же, марокканцы могли уйти на перерыв с преимуществом в счете. Особенно опасным стал удар со штрафного от Хакими, после которого мяч пролетел в сантиметрах от штанги. Также еще один шанс не использовал Диас, который неудачно пробил после навеса с углового, а с ударом Сайбари из угла штрафной справился голкипер Нвабили.

Еще один опасный момент «львы» создали в начале второй половины встречи. Контратаку ударом в дальний угол завершил Эззальзули, но Нвабили в прыжке ликвидировал угрозу.

С течением времени команды играли все более осторожно, пытаясь минимизировать брак при передачах. Марокканцы интенсивнее пытались действовать в нападении, в то время как «суперорлы» делали ставку на затяжные позиционные атаки. В итоге основное время поединка так и завершилось с нулями на табло.

В овертаймах «львы» были более нацелены на ворота, но серии пенальти командам избежать не удалось. Бону отбил два удара с 11-тиметровой отметки, что позволило сборной Марокко выйти в финал домашнего турнира. В решающем противостоянии за трофей марокканцы встретятся с Сенегалом.

Кубок африканских наций. Полуфинал.

Нигерия – Марокко – 0:0. Пенальті – 2:4.

Пенальти: 0:1 – Эль Айнауи, 1:1 – Онуачу, 1:1 – Игамане (вратарь), 1:1 – Чуквуэзе (вратарь), 1:2 – Бен-Сегир, 2:2 – Деле Башир, 2:3 – Хакими, 2:3 – Оньемаечи (воротар), 2:4 – Ен Несири.

Предупреждения: Бесси (33), Оньедика (78)

Нигерия: Нвабали, Осаи-Сэмюэл, Аджаи, Бесси, Оньемаечи, Оньека (Чуквуэзе, 120+1), Оньедика (Саймон, 83), Ивоби, Лукман, Осимхен (Онуачу, 118), Адамс (Деле-Баширу, 98).

Марокко: Бону, Хакими, Агерд, Масина, Мазрави, Эль Айнауи, Диас (Ахомаш, 108), Эль-Ханнус (Игамане, 84), Сайбари, Эззальзули (Эн Несири, 103), Эль-Кааби (Таргаллин, 84).

Стадион «Stade Prince Moulay Abdallah» (Рабат, Марокко)

