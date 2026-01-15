Это львиное дерби. Определена финальная пара Кубка африканских наций
Решающая игра КАН между Сенегалом и Марокко запланирована на 18 января
14 января состоялись полуфинальные матчи Кубка африканских наций.
Определена финальная пара: Сенегал против Марокко, львы Теранги против Атласских львов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В полуфинале Сенегал нанес поражение Египту (1:0) и вышел в финал.
Сборная Марокко по пенальти одолела Нигерию (0:0, пен. 4:2) и стал вторым финалистом турнира.
В матче за третье место 17 января в Касабланке сыграют Египет и Нигерия.
Решающая игра КАН между Сенегалом и Марокко запланирована на 18 января 2026 года в Рабате.
🏆 Кубок африканских наций
Полуфиналы. 14 января 2026. Марокко
Сенегал – Египет – 1:0
Гол: Садио Мане, 78
Нигерия – Марокко – 0:0 (пен. 2:4)
Серия пенальти: Эль-Айнауи (0:1), Онуачу (1:1), Ігаманe (не забил), Чуквуезе (не забил), Бен Сегир (1:2), Деле-Баширу (2:2), Хакими (2:3), Ониемаечи (не забил), Ен-Несири (2:4)
Сетка плей-офф
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известна заявка «Реала» на следующий матч – там нет Куртуа
Украинец не захотел играть за «Эвертон»