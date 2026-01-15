Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Это львиное дерби. Определена финальная пара Кубка африканских наций
Кубок африканских наций
15 января 2026, 01:59 | Обновлено 15 января 2026, 02:14
78
0

Это львиное дерби. Определена финальная пара Кубка африканских наций

Решающая игра КАН между Сенегалом и Марокко запланирована на 18 января

Это львиное дерби. Определена финальная пара Кубка африканских наций
AFCON

14 января состоялись полуфинальные матчи Кубка африканских наций.

Определена финальная пара: Сенегал против Марокко, львы Теранги против Атласских львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В полуфинале Сенегал нанес поражение Египту (1:0) и вышел в финал.

Сборная Марокко по пенальти одолела Нигерию (0:0, пен. 4:2) и стал вторым финалистом турнира.

В матче за третье место 17 января в Касабланке сыграют Египет и Нигерия.

Решающая игра КАН между Сенегалом и Марокко запланирована на 18 января 2026 года в Рабате.

🏆 Кубок африканских наций

Полуфиналы. 14 января 2026. Марокко

Сенегал – Египет – 1:0

Гол: Садио Мане, 78

Нигерия – Марокко – 0:0 (пен. 2:4)

Серия пенальти: Эль-Айнауи (0:1), Онуачу (1:1), Ігаманe (не забил), Чуквуезе (не забил), Бен Сегир (1:2), Деле-Баширу (2:2), Хакими (2:3), Ониемаечи (не забил), Ен-Несири (2:4)

Сетка плей-офф

По теме:
Мане переписал историю КАН: побил рекорд, который не брали с 2010-го
Нигерия – Марокко – 0:0 (пен 2:4). Полуфинал Кубка Африки. Видеообзор матча
Все решила серия пенальти. Сборная Марокко вышла в финал КАН
сборная Марокко по футболу сборная Нигерии по футболу Кубок африканских наций сборная Египта по футболу сборная Сенегала по футболу Мохамед Салах Садио Мане Ашраф Хакими Браим Диас Виктор Осимхен
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
