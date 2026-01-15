Это львиное дерби. Определена финальная пара Кубка африканских наций

14 января состоялись полуфинальные матчи Кубка африканских наций.

Определена финальная пара: Сенегал против Марокко, львы Теранги против Атласских львов.

В полуфинале Сенегал нанес поражение Египту (1:0) и вышел в финал.

Сборная Марокко по пенальти одолела Нигерию (0:0, пен. 4:2) и стал вторым финалистом турнира.

В матче за третье место 17 января в Касабланке сыграют Египет и Нигерия.

Решающая игра КАН между Сенегалом и Марокко запланирована на 18 января 2026 года в Рабате.

🏆 Кубок африканских наций

Полуфиналы. 14 января 2026. Марокко

Сенегал – Египет – 1:0

Гол: Садио Мане, 78

Нигерия – Марокко – 0:0 (пен. 2:4)

Серия пенальти: Эль-Айнауи (0:1), Онуачу (1:1), Ігаманe (не забил), Чуквуезе (не забил), Бен Сегир (1:2), Деле-Баширу (2:2), Хакими (2:3), Ониемаечи (не забил), Ен-Несири (2:4)

