Йожеф Сабо: «Такого не ожидал никто, в том числе и я»

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо рассказал о текущем сезоне в Премьер-лиге, назвав, в частности, команду-открытие.

– Без сомнения, это ЛНЗ, – сказал Сабо в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Их наставник Виталий Пономарев не имеет большого опыта руководством команд на высшем уровне. Кого он возглавлял? Только «Рух». Однако приняв черкасскую команду, тренер показал свое умение, как за короткий срок слепить боеспособный коллектив. Уверен, что перед стартом сезона никто, в том числе и я, не ожидали увидеть ЛНЗ в качестве зимнего чемпиона.

Напомним, что после 16-ти туров подопечные Виталия Пономарева делят первое место с «Шахтером», однако черкасская команда находится на первом месте по дополнительным показателям.