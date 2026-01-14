Сабо рассказал, о чем говорил с Шовковским после его отставки

Йожеф Сабо назвал «Динамо» пока главным для него разочарованием текущего чемпионата, о чем авторитетный в прошлом наставник рассказал в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua.

– Меня разочаровала моя родная команда, «Динамо», – сказал Сабо. – Кстати, я встречался с Александром Шовковским после его отставки, так как мы живем недалеко друг от друга. Он мне сказал, что тяжело. Я поддержал Сашу и сказал ему, что такова тренерская судьба.

Наставник изучает соперника, выбирает тактику, а команда не бежит. Ну не могут они в полной мере выполнить установку, ну не дано им. Я смотрю, как обрабатывается мяч, как делается передача и меня выворачивает, не по-футбольному это все, не хватает мастерства. А самому тренеру пока не хватает опыта.