Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
14 января 2026, 16:21 |
0

Сабо рассказал, о чем говорил с Шовковским после его отставки

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины поддержал некогда своего подопечного

Сабо рассказал, о чем говорил с Шовковским после его отставки
Динамо. Александр Шовковский

Йожеф Сабо назвал «Динамо» пока главным для него разочарованием текущего чемпионата, о чем авторитетный в прошлом наставник рассказал в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua.

– Меня разочаровала моя родная команда, «Динамо», – сказал Сабо. – Кстати, я встречался с Александром Шовковским после его отставки, так как мы живем недалеко друг от друга. Он мне сказал, что тяжело. Я поддержал Сашу и сказал ему, что такова тренерская судьба.

Наставник изучает соперника, выбирает тактику, а команда не бежит. Ну не могут они в полной мере выполнить установку, ну не дано им. Я смотрю, как обрабатывается мяч, как делается передача и меня выворачивает, не по-футбольному это все, не хватает мастерства. А самому тренеру пока не хватает опыта.

Йожеф Сабо Динамо Киев Александр Шовковский
