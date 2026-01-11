Экс-защитник Динамо сказал всю правду о ближайшем будущем команды

«Динамо» всегда было, есть и будет на слуху, в каком бы состоянии не находилась команда. Поэтому любые изменения у киевлян обсуждаются не один день. Вот, к примеру, бывший защитник «бело-синих» Николай Морозюк, который не раз выводил коллектив на поле в качестве капитана, в эксклюзивном комментарии Sport.ua высказал свое мнение относительно назначения Игоря Костюка на пост главного тренера.

– Мне часто задают вопросы на тему, когда в команду приходит новый наставник, – сказал Морозюк. – Я искренне надеюсь, что Игорь Костюк на этом посту сможет справиться с давлением и ответственностью. Да, этот тренер не работал на таком уровне, но у него огромный опыт работы с молодежью, которой в «Динамо» сейчас не мало. Думаю, у него получится убедить подопечных снова поверить в себя.

Можно провести определенную параллель с сезоном-2024/25. Киевляне стали чемпионами, а сейчас игроков критикуют и говорят, что они не умеют играть или не отвечают требованиям такой команды, как «Динамо». Я считаю, что это неправильно.

Футболистам очень важно чувствовать себя нужными. Верю, что Костюк сможет дать команде второе дыхание. А выведет ли тренер команду на кардинально новый уровень, покажет только время, как и то, как наставник сможет найти общий язык с ветеранами и фундаментально важными исполнителями коллектива.