Мбаппе пытался спасти Алонсо. Для этого играл на уколах
Килиан не хотел смены тренера в Реале
По информации французских и испанских СМИ, форвард Реала Килиан Мбаппе был одним из тех, кто не хотел увольнения наставника Хаби Алонсо, с которыми у него сложились хорошие отношения.
Несмотря на травму, Мбаппе вышел на поле в матче финала Суперкубка Испании против Барселоны на болеутоляющих, потому что понимал, что поражение приведет к уходу тренера.
Мадридцы проиграли, а Алонсо и клуб разорвали контракт.
Сообщается, что Алонсо и Мбаппе обсуждали не только футбол и в целом хорошо общались друг с другом, поэтому Килиана расстроило решение клуба попрощаться с испанцем.
