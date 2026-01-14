Мбаппе пытался спасти Алонсо. Для этого играл на уколах

По информации французских и испанских СМИ, форвард Реала Килиан Мбаппе был одним из тех, кто не хотел увольнения наставника Хаби Алонсо, с которыми у него сложились хорошие отношения.

Несмотря на травму, Мбаппе вышел на поле в матче финала Суперкубка Испании против Барселоны на болеутоляющих, потому что понимал, что поражение приведет к уходу тренера.

Мадридцы проиграли, а Алонсо и клуб разорвали контракт.

Сообщается, что Алонсо и Мбаппе обсуждали не только футбол и в целом хорошо общались друг с другом, поэтому Килиана расстроило решение клуба попрощаться с испанцем.