Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал договор с вратарем молодежной сборной Украины
Украина. Премьер лига
14 января 2026, 16:20 | Обновлено 14 января 2026, 16:36
377
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал договор с вратарем молодежной сборной Украины

Домчак остается в Карпатах

14 января 2026, 16:20 | Обновлено 14 января 2026, 16:36
377
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал договор с вратарем молодежной сборной Украины
ФК Карпаты. Назар Домчак

Клуб УПЛ Карпаты объявил о продлении контракта с перспективным украинским вратарем Назаром Домчаком. Соглашение рассчитано до конца 2029 года.

18-летний игрок является воспитанником клуба. За первую команду Карпат дебютировал в августе 2025 года. Всего на уровне УПЛ провел 13 матчей, шесть отыграл на ноль.

Вызывался в юношескую и молодежную сборные Украины.

Ранее Карпаты объявили о новом контракте хавбека Артура Шаха.

По теме:
ОФИЦИЛЬНО. Карпаты продлили контракт с перспективным хавбеком
Молдова и Косово. Оболонь нашла еще двух спарринг-партнеров
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с полузащитником
Карпаты Львов Назар Домчак продление контракта Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Футбол | 13 января 2026, 23:54 1
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков

Кроме этого Юрген хочет два топовых подписания

В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
Футбол | 14 января 2026, 07:05 1
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов

Пинтус будет помощником Арбелоа и отвечать за физподготовку команды

Динамо занялось активным поиском нового клуба для скандального игрока
Футбол | 14.01.2026, 08:22
Динамо занялось активным поиском нового клуба для скандального игрока
Динамо занялось активным поиском нового клуба для скандального игрока
Олимпиакос – ПАОК. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Греции
Футбол | 14.01.2026, 14:31
Олимпиакос – ПАОК. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Греции
Олимпиакос – ПАОК. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Греции
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Бокс | 14.01.2026, 07:57
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
13.01.2026, 00:07 22
Футбол
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
13.01.2026, 07:27 3
Футбол
Жена игрока сборной Украины сказала украинцам надеть кастрюлю на голову
Жена игрока сборной Украины сказала украинцам надеть кастрюлю на голову
13.01.2026, 02:32 94
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
12.01.2026, 20:54 1
Футбол
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
13.01.2026, 11:07 34
Теннис
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
13.01.2026, 04:27 3
Теннис
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
12.01.2026, 23:23
Теннис
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
13.01.2026, 07:45 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем