Украина. Премьер лига14 января 2026, 16:20 | Обновлено 14 января 2026, 16:36
377
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал договор с вратарем молодежной сборной Украины
Домчак остается в Карпатах
14 января 2026, 16:20 | Обновлено 14 января 2026, 16:36
377
0
Клуб УПЛ Карпаты объявил о продлении контракта с перспективным украинским вратарем Назаром Домчаком. Соглашение рассчитано до конца 2029 года.
18-летний игрок является воспитанником клуба. За первую команду Карпат дебютировал в августе 2025 года. Всего на уровне УПЛ провел 13 матчей, шесть отыграл на ноль.
Вызывался в юношескую и молодежную сборные Украины.
Ранее Карпаты объявили о новом контракте хавбека Артура Шаха.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 января 2026, 23:54 1
Кроме этого Юрген хочет два топовых подписания
Футбол | 14 января 2026, 07:05 1
Пинтус будет помощником Арбелоа и отвечать за физподготовку команды
Футбол | 14.01.2026, 08:22
Футбол | 14.01.2026, 14:31
Бокс | 14.01.2026, 07:57
Комментарии 0
Популярные новости
13.01.2026, 00:07 22
13.01.2026, 07:27 3
13.01.2026, 02:32 94
12.01.2026, 20:54 1
13.01.2026, 11:07 34
13.01.2026, 04:27 3
12.01.2026, 23:23
13.01.2026, 07:45 6