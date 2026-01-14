ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал договор с вратарем молодежной сборной Украины

Клуб УПЛ Карпаты объявил о продлении контракта с перспективным украинским вратарем Назаром Домчаком. Соглашение рассчитано до конца 2029 года.

18-летний игрок является воспитанником клуба. За первую команду Карпат дебютировал в августе 2025 года. Всего на уровне УПЛ провел 13 матчей, шесть отыграл на ноль.

Вызывался в юношескую и молодежную сборные Украины.

Ранее Карпаты объявили о новом контракте хавбека Артура Шаха.