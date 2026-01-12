Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
Кубок Англии
12 января 2026, 20:54 | Обновлено 12 января 2026, 21:32
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?

Матчи стадии 1/16 финала Кубка Англии пройдут 13–16 февраля 2025

Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
FA Cup

Вечером 12 января состоялась жеребьевка стадии 1/16 финала Кубка Англии.

Церемония прошла перед вынесенным на понедельник поединком 1/32 финала Ливерпулем и Барнсли. Победитель этой пары сыграет против Брайтона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Центральным матчем следующий стадии будет поединок Астон Вилла – Ньюкасл.

Определены следующие пары с участием клубов-грандов: Арсенал – Уиган, Халл Сити – Челси, Ман Сити – Солфорд / Суиндон.

Брентфорд с украинским хавбеком Егором Ярмолюком на выезде сыграет с командой Маклсфилд Таун.

Сандерленд, за который играет Тимур Тутеров, в гостях проведет встречу с Оксфорд Юнайтед.

Сток Сити с защитником Максимом Таловеровым получил в соперники Фулхэм.

Матчи стадии 1/16 финала Кубка Англии пройдут 13–16 февраля 2026 года.

Кубок Англии 2025/26

13–16 февраля 2026

Жеребьевка 1/16 финала

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
