Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?

Вечером 12 января состоялась жеребьевка стадии 1/16 финала Кубка Англии.

Церемония прошла перед вынесенным на понедельник поединком 1/32 финала Ливерпулем и Барнсли. Победитель этой пары сыграет против Брайтона.

Центральным матчем следующий стадии будет поединок Астон Вилла – Ньюкасл.

Определены следующие пары с участием клубов-грандов: Арсенал – Уиган, Халл Сити – Челси, Ман Сити – Солфорд / Суиндон.

Брентфорд с украинским хавбеком Егором Ярмолюком на выезде сыграет с командой Маклсфилд Таун.

Сандерленд, за который играет Тимур Тутеров, в гостях проведет встречу с Оксфорд Юнайтед.

Сток Сити с защитником Максимом Таловеровым получил в соперники Фулхэм.

Матчи стадии 1/16 финала Кубка Англии пройдут 13–16 февраля 2026 года.

Кубок Англии 2025/26

13–16 февраля 2026

Жеребьевка 1/16 финала