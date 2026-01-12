Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
Матчи стадии 1/16 финала Кубка Англии пройдут 13–16 февраля 2025
Вечером 12 января состоялась жеребьевка стадии 1/16 финала Кубка Англии.
Церемония прошла перед вынесенным на понедельник поединком 1/32 финала Ливерпулем и Барнсли. Победитель этой пары сыграет против Брайтона.
Центральным матчем следующий стадии будет поединок Астон Вилла – Ньюкасл.
Определены следующие пары с участием клубов-грандов: Арсенал – Уиган, Халл Сити – Челси, Ман Сити – Солфорд / Суиндон.
Брентфорд с украинским хавбеком Егором Ярмолюком на выезде сыграет с командой Маклсфилд Таун.
Сандерленд, за который играет Тимур Тутеров, в гостях проведет встречу с Оксфорд Юнайтед.
Сток Сити с защитником Максимом Таловеровым получил в соперники Фулхэм.
Матчи стадии 1/16 финала Кубка Англии пройдут 13–16 февраля 2026 года.
Кубок Англии 2025/26
13–16 февраля 2026
Жеребьевка 1/16 финала
