Результаты 1/32 финала Кубка Англии. Потери грандов – МЮ и Тоттенхэм

9–11 января 2026 года состоялись матчи 1/32 финала Кубка Англии.

Определены 30 из 32 участников следующего раунда, две игры состоятся позже.

В центральных матчах турнир потерял двух грандов: Манчестер Юнайтед уступил Брайтону (1:2), а Тоттенхэм проиграл Астон Вилле (1:2).

Арсенал, Ман Сити и Челси выиграли свои матчи и продолжат борьбу в 1/16 финала.

Ливерпуль сыграет 12 января против Барнсли, представителя 3-го дивизиона.

Матч двух команд 4-го дивизиона – Салфорд Сити и Суиндон Таун – перенесен на 20 января из-за погодных условий.

Жеребьевка 1/16 финала состоится 12 января перед игрой Ливерпуля и Барнсли.

Кубок Англии. Результаты 1/32 финала

09.01. 21:30. Милтон Кинз Донз – Оксфорд Юнайтед – 1:1 (пен. 3:4)

09.01. 21:30. Порт Уэйл – Флитвуд – 1:0

09.01. 21:30. Престон – Уиган – 0:1

09.01. 21:30. Рексем – Ноттингем Форест – 3:3 (пен. 4:3)

10.01. 14:15. Вулверхэмптон – Шрусбери – 6:1

10.01. 14:15. Эвертон – Сандерленд – 1:1 (пен. 0:3)

10.01. 14:15. Маклсфилд – Кристал Пэлас – 2:1

10.01. 14:15. Челтнем – Лестер – 0:2

10.01. 17:00. Бернли – Миллуолл – 5:1

10.01. 17:00. Борем Вуд – Бертон – 0:5

10.01. 17:00. Донкастер – Саутгемптон – 2:3

10.01. 17:00. Ипсвич – Блэкпул – 2:1

10.01. 17:00. Манчестер Сити – Эксетер – 10:1

10.01. 17:00. Ньюкасл Юнайтед – Борнмут – 3:3 (пен. 7:6)

10.01. 17:00. Сток Сити – Ковентри – 1:0

10.01. 17:00. Фулхэм – Мидлсбро – 3:1

10.01. 17:00. Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд – 0:2

10.01. 19:45. Бристоль Сити – Уотфорд – 5:1

10.01. 19:45. Гримсби – Уэстон-сьюпер-Мэр – 3:2

10.01. 19:45. Кембридж Юнайтед – Бирмингем – 2:3

10.01. 19:45. Тоттенхэм – Астон Вилла – 1:2

10.01. 22:00. Чарльтон – Челси – 1:5

11.01. 14:00. Дерби – Лидс – 1:3

11.01. 16:00. Портсмут – Арсенал – 1:4

11.01. 16:30. Вест Хэм – КПР – 2:1 (д.в.)

11.01. 16:30. Норвич – Уолсолл – 5:1

11.01. 16:30. Суонси – Вест Бромвич – 2:2 (пен. 5:6)

11.01. 16:30. Халл – Блэкберн – 0:0 (пен. 4:3)

11.01. 16:30. Шеффилд Юнайтед – Мэнсфилд – 3:4

11.01. 18:30. Манчестер Юнайтед – Брайтон – 1:2

12.01. 21:45. Ливерпуль – Барнсли

20.01. 21:45. Солфорд Сити – Суиндон Таун

Итоги 1/32 финала

