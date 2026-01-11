Кризис Красных дьяволов. МЮ выбыл из Кубка Англии, уступив Брайтону

11 января 2026 года состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии.

На стадионе Олд Траффорд Брайтон одержал выездную победу над Манчестер Юнайтед со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме на 12-й минуте забил Брайан Груда, открыв счет в игре. После перерыва на 64-й минуте для чайок счет удвоил Дэнни Уэлбек.

На 85-й минуте Беньямин Шешко сократил отставание в счете, однако большего Красные дьяволы добиться не смогли.

Брайтон получил путевку в следующий раунд, а МЮ вылетел из турнира.

Кубок Англии. 1/32 финала, 11 января 2026

Манчестер Юнайтед – Брайтон – 1:2

Голы: Шешко, 85 – Груда, 12, Уэлбек, 64

Фотогалерея