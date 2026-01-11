Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кризис Красных дьяволов. МЮ выбыл из Кубка Англии, уступив Брайтону
Кубок Англии
Манчестер Юнайтед
11.01.2026 18:30 – FT 1 : 2
Брайтон
Англия
11 января 2026, 20:37 | Обновлено 11 января 2026, 21:00
Кризис Красных дьяволов. МЮ выбыл из Кубка Англии, уступив Брайтону

Браян Груда и Дэнни Уэлбек принесли победу чайкам в матче 1/32 финала

Getty Images/Global Images Ukraine

11 января 2026 года состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии.

На стадионе Олд Траффорд Брайтон одержал выездную победу над Манчестер Юнайтед со счетом 2:1.

В первом тайме на 12-й минуте забил Брайан Груда, открыв счет в игре. После перерыва на 64-й минуте для чайок счет удвоил Дэнни Уэлбек.

На 85-й минуте Беньямин Шешко сократил отставание в счете, однако большего Красные дьяволы добиться не смогли.

Брайтон получил путевку в следующий раунд, а МЮ вылетел из турнира.

Кубок Англии. 1/32 финала, 11 января 2026

Манчестер Юнайтед – Брайтон – 1:2

Голы: Шешко, 85 – Груда, 12, Уэлбек, 64

