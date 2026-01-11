Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ман Юнайтед – Брайтон – 1:2. Олд Траффорд разочарован. Видео голов и обзор
Кубок Англии
Манчестер Юнайтед
11.01.2026 18:30 – FT 1 : 2
Брайтон
Англия
11 января 2026, 21:37 | Обновлено 11 января 2026, 21:41
176
0

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии

Ман Юнайтед – Брайтон – 1:2. Олд Траффорд разочарован. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

11 января 2026 года состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии.

На стадионе Олд Траффорд Брайтон одержал выездную победу над Манчестер Юнайтед со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме на 12-й минуте забил Брайан Груда, открыв счет в игре. После перерыва на 64-й минуте для чайок счет удвоил Дэнни Уэлбек.

На 85-й минуте Беньямин Шешко сократил отставание в счете, однако большего Красные дьяволы добиться не сумели.

Кубок Англии. 1/32 финала, 11 января 2026

Манчестер Юнайтед – Брайтон – 1:2

Голы: Шешко, 85 – Груда, 12, Уэлбек, 64

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
Shea Lacey (Манчестер Юнайтед) получает красную карточку.
85’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (Манчестер Юнайтед), асcист Бруну Мигель Фернандеш.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон), асcист Браян Груда.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Браян Груда (Брайтон).
Манчестер Юнайтед Кубок Англии по футболу Дэнни Уэлбек Брайтон Манчестер Юнайтед - Брайтон Беньямин Шешко Браян Груда видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
