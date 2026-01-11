Ман Юнайтед – Брайтон – 1:2. Олд Траффорд разочарован. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии
11 января 2026 года состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии.
На стадионе Олд Траффорд Брайтон одержал выездную победу над Манчестер Юнайтед со счетом 2:1.
В первом тайме на 12-й минуте забил Брайан Груда, открыв счет в игре. После перерыва на 64-й минуте для чайок счет удвоил Дэнни Уэлбек.
На 85-й минуте Беньямин Шешко сократил отставание в счете, однако большего Красные дьяволы добиться не сумели.
Кубок Англии. 1/32 финала, 11 января 2026
Манчестер Юнайтед – Брайтон – 1:2
Голы: Шешко, 85 – Груда, 12, Уэлбек, 64
Видео голов и обзор матча
События матча
