В воскресенье, 11 января, состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии между «МЮ» и «Брайтоном». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Манчестер Юнайтед

Довольно сумбурно складывается сезон для манчестерцев. После 21 тура Премьер-лиги на их счету есть 32 зачетных пункта, позволяющих находиться на 7-й позиции турнирной таблицы. И от 12-го, и от 4-го места клуб отделяет всего 3 очка. Из Кубка английской лиги «манкунианцы» вылетели на стадии 1/32 финала от «Гримсби».

Следует отметить, что недавно клуб потерял главного тренера – из-за конфликта с руководством был уволен Рубен Аморим. В настоящее время обязанности тренера исполняет Даррен Флетчер.

Брайтон

«Чайки» начали сезон довольно неплохо, однако в последних играх их результаты уже не столь успешны. Тем не менее, за 21 матч Премьер-лиги команде удалось добыть в борьбе 29 очков, благодаря которым она сейчас находится на 11-м месте турнирной таблицы. Как и в ситуации с «МЮ», расстояние от конкурентов на данный момент очень маленькое.

С Кубка английской лиги команда вылетела на стадии 1/8 финала от «Арсенала».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Брайтон». На счету команды 3 победы, еще 2 матча завершились выигрышем «МЮ».

Интересные факты

За последние 14 поединков «МЮ» лишь раз сохранил ворота сухими.

В последних 8-х играх «Брайтон» имеет всего 1 победу.

«МЮ» победил лишь в 1/5 предыдущих домашних матчей.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.52.