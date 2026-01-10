Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Брайтон. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Кубок Англии
Манчестер Юнайтед
11.01.2026 18:30 - : -
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
10 января 2026, 20:27 | Обновлено 10 января 2026, 20:32
20
0

Манчестер Юнайтед – Брайтон. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Матч начнется 11 января в 18:30 по Киеву

10 января 2026, 20:27 | Обновлено 10 января 2026, 20:32
20
0
Манчестер Юнайтед – Брайтон. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
ФК Манчестер Юнайтед

В воскресенье, 11 января, состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии между «МЮ» и «Брайтоном». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Манчестер Юнайтед

Довольно сумбурно складывается сезон для манчестерцев. После 21 тура Премьер-лиги на их счету есть 32 зачетных пункта, позволяющих находиться на 7-й позиции турнирной таблицы. И от 12-го, и от 4-го места клуб отделяет всего 3 очка. Из Кубка английской лиги «манкунианцы» вылетели на стадии 1/32 финала от «Гримсби».

Следует отметить, что недавно клуб потерял главного тренера – из-за конфликта с руководством был уволен Рубен Аморим. В настоящее время обязанности тренера исполняет Даррен Флетчер.

Брайтон

«Чайки» начали сезон довольно неплохо, однако в последних играх их результаты уже не столь успешны. Тем не менее, за 21 матч Премьер-лиги команде удалось добыть в борьбе 29 очков, благодаря которым она сейчас находится на 11-м месте турнирной таблицы. Как и в ситуации с «МЮ», расстояние от конкурентов на данный момент очень маленькое.

С Кубка английской лиги команда вылетела на стадии 1/8 финала от «Арсенала».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Брайтон». На счету команды 3 победы, еще 2 матча завершились выигрышем «МЮ».

Интересные факты

  • За последние 14 поединков «МЮ» лишь раз сохранил ворота сухими.
  • В последних 8-х играх «Брайтон» имеет всего 1 победу.
  • «МЮ» победил лишь в 1/5 предыдущих домашних матчей.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.52.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
11 января 2026 -
18:30
Брайтон
Обе забьют 1.52 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Манчестер Сити – Эксетер – 10:1. Как забили 10 мячей в Кубке. Видео голов
Драма: Ньюкасл выбил Борнмут из Кубка, выиграв серию пенальти из 18 ударов
Манчестер Сити повторил рекорд Ливерпуля в Кубке Англии
Манчестер Юнайтед Брайтон прогнозы прогнозы на футбол Кубок Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полный матч Таловерова. Сток Сити в Кубке одолел команду Лэмпарда
Футбол | 10 января 2026, 20:05 0
Полный матч Таловерова. Сток Сити в Кубке одолел команду Лэмпарда
Полный матч Таловерова. Сток Сити в Кубке одолел команду Лэмпарда

Хозяева поля вырвали победу в конце встречи

Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Теннис | 10 января 2026, 11:20 17
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда

Элина переиграла Иву Йович и поборется за трофей турнира WTA 250 в Новой Зеландии

Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Теннис | 10.01.2026, 15:10
Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Футбол | 10.01.2026, 14:19
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Футбол | 10.01.2026, 13:17
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
10.01.2026, 07:33 18
Футбол
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 49
Война
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 11
Футбол
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
10.01.2026, 08:55 31
Теннис
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
08.01.2026, 16:48
Бокс
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:01 15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем