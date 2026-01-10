Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Юнайтед – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Англии
Манчестер Юнайтед
11.01.2026 18:30 - : -
Брайтон
Англия
10 января 2026, 21:23 | Обновлено 10 января 2026, 21:35
Смотрите 11 января в 18:30 поединок 1/32 финала английского кубка

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 11 января, будет проведен матч между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон» в 1/32 финала Кубка Англии.

Местом проведения поединка станет «Олд Траффорд» в Манчестере.

Команды Английской Премьер-лиги не участвовали в прошлых этапах Кубка.

Предыдущая встреча коллективов в Манчестере завершилась голевой феерией и победой «дьяволов» со счетом 4:2.

Стартовый свисток кубкового поединка прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
