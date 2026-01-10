Манчестер Юнайтед – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 января в 18:30 поединок 1/32 финала английского кубка
В воскресенье, 11 января, будет проведен матч между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон» в 1/32 финала Кубка Англии.
Местом проведения поединка станет «Олд Траффорд» в Манчестере.
Команды Английской Премьер-лиги не участвовали в прошлых этапах Кубка.
Предыдущая встреча коллективов в Манчестере завершилась голевой феерией и победой «дьяволов» со счетом 4:2.
Стартовый свисток кубкового поединка прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
