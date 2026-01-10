В воскресенье, 11 января, будет проведен матч между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон» в 1/32 финала Кубка Англии.

Местом проведения поединка станет «Олд Траффорд» в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды Английской Премьер-лиги не участвовали в прошлых этапах Кубка.

Предыдущая встреча коллективов в Манчестере завершилась голевой феерией и победой «дьяволов» со счетом 4:2.

Стартовый свисток кубкового поединка прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Манчестер Юнайтед – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция