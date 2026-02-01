Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В киевское Динамо приехал новый тренер
Украина. Премьер лига
В киевское Динамо приехал новый тренер

Сергей Шепель будет занимать должность тренера аналитического направления

ФК Динамо. Сергей Шепель

В первой команде киевского «Динамо» появился еще один тренер аналитического направления. К тренерскому штабу «бело-синих» присоединился 48-летний Сергей Шепель, который приступил к работе на новой должности только в этом месяце.

Шепель имеет техническое и аналитическое образование: он окончил Киевский политехнический университет по специальности инженер, а также Международный университет финансов, где получил квалификацию аналитика. Ожидается, что специалист будет помогать тренерскому штабу в анализе матчей и подготовке команды.

Напомним, ранее появилась информация, что тренерский штаб «Динамо» также пополнил тренер-аналитик Владимир Малицкий.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
batistuta
Ось тепер, кротам гаплик!
