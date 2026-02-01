В киевское Динамо приехал новый тренер

В первой команде киевского «Динамо» появился еще один тренер аналитического направления. К тренерскому штабу «бело-синих» присоединился 48-летний Сергей Шепель, который приступил к работе на новой должности только в этом месяце.

Шепель имеет техническое и аналитическое образование: он окончил Киевский политехнический университет по специальности инженер, а также Международный университет финансов, где получил квалификацию аналитика. Ожидается, что специалист будет помогать тренерскому штабу в анализе матчей и подготовке команды.

Напомним, ранее появилась информация, что тренерский штаб «Динамо» также пополнил тренер-аналитик Владимир Малицкий.