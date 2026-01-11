Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Англии
Шеффилд Юнайтед
11.01.2026 16:30 – FT 3 : 4
Мансфилд Таун
Англия
11 января 2026, 19:23 | Обновлено 11 января 2026, 19:49
Кубок Англии. Воскресная драма: три овертайма и две серии пенальти

Вечером 11 января состоялись матчи 1/32 финала

Кубок Англии. Воскресная драма: три овертайма и две серии пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 января состоялись матчи 1/32 финала Кубка Англии.

Завершились еще 5 поединков игрового дня, которые начались в 16:30.

В трех встречах были назначены овертаймы, в двух из них зрители увидели серии пенальти.

Клуб АПЛ Вест Хэм пробился в 1/16 финала, обыграв Куинз Парк в овертайме.

В следующий раунд также вышли: Норвич, Вест Бромвич, Халл Сити, Мансфилд Таун.

Кубок Англии. 1/32 финала. 11 января 2026

Вест Хэм – Куинз Парк Рейнджерс – 2:1 (д.в.)

Голи: Саммервилл, 45+10, Кастельянос, 98 – Ричард Коне, 65

Норвич – Уолсолл – 5:1

Голи: Юрасек, 15, Макама, 24, 48, 55, Спрингетт, 90+2 – Кортни Кларк, 67

Суонси – Вест Бромвич – 2:2 (пен. 5:6)

Голи: Ом Джи-Сон, 48, Зейдан Инусса, 112 – Джош Маджа, 53, Джед Уоллес, 108

Халл Сити – Блекберн – 0:0 (пен. 4:3)

Шеффилд Юнайтед – Мансфилд Таун – 3:4

Голи: Хамер, 20, Бамфорд, 61, Морая-Уэлш, 65 (автогол) – Рид, 13, 44, Акинс, 50, Оутс, 57

Все результаты 1/32 финала

Кубок Англии по футболу Вест Хэм Куинз Парк Рейнджерс Норвич Уолсолл Суонси Вест Бромвич Халл Сити Блэкберн Шеффилд Юнайтед Мансфилд Таун серия пенальти Валентин Кастельянос
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
