Кубок Англии. Воскресная драма: три овертайма и две серии пенальти
Вечером 11 января состоялись матчи 1/32 финала Кубка Англии.
Завершились еще 5 поединков игрового дня, которые начались в 16:30.
В трех встречах были назначены овертаймы, в двух из них зрители увидели серии пенальти.
Клуб АПЛ Вест Хэм пробился в 1/16 финала, обыграв Куинз Парк в овертайме.
В следующий раунд также вышли: Норвич, Вест Бромвич, Халл Сити, Мансфилд Таун.
Кубок Англии. 1/32 финала. 11 января 2026
Вест Хэм – Куинз Парк Рейнджерс – 2:1 (д.в.)
Голи: Саммервилл, 45+10, Кастельянос, 98 – Ричард Коне, 65
Норвич – Уолсолл – 5:1
Голи: Юрасек, 15, Макама, 24, 48, 55, Спрингетт, 90+2 – Кортни Кларк, 67
Суонси – Вест Бромвич – 2:2 (пен. 5:6)
Голи: Ом Джи-Сон, 48, Зейдан Инусса, 112 – Джош Маджа, 53, Джед Уоллес, 108
Халл Сити – Блекберн – 0:0 (пен. 4:3)
Шеффилд Юнайтед – Мансфилд Таун – 3:4
Голи: Хамер, 20, Бамфорд, 61, Морая-Уэлш, 65 (автогол) – Рид, 13, 44, Акинс, 50, Оутс, 57
Все результаты 1/32 финала
