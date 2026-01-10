Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 января 2026, 19:14 | Обновлено 10 января 2026, 19:28
Кубок Англии. Ман Сити отгрузил 10 мячей в ворота команды 3-го дивизиона

Команда Пепа Гвардиолы легко вышла в 1/16 финала

Кубок Англии. Ман Сити отгрузил 10 мячей в ворота команды 3-го дивизиона
Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Сити устроил настоящий разгром Эксетера в матче 1/32 финала Кубка Англии.

На Этихад Стэдиум команда Пепа Гвардиолы не оставила шансов представителю 3-го дивизиона, отправив в его ворота 10 мячей.

Хозяева сняли все вопросы еще в первом тайме, забив 4 гола. Отличились Оллин, Родри, а также дважды мяч оказался в воротах Эксетера после автоголов.

После перерыва Сити наращивал преимущество: голы забивали Льюис (дважды), Семеньо, Рейндерс, O'Райли и Макайду. Гости смогли ответить только одним мячом в конце встречи, но сразу после этого манчестерцы довели счет до двузначного усилиями Рико Льюиса.

Команда Гвардиолы полностью доминировала на поле и легко оформила выход в 1/16 финала.

Кубок Англии. 1/32 финала, 10 января 2026

Манчестер Сити – Эксетер – 10:1

Голы: Оллин, 12, Родри, 24, Дойл-Хейс, 42 (автогол), Фицвотер, 45+2 (автогол), Льюис, 49, Семеньо, 54, Рейндерс, 72, O'Райли, 79, Макайду, 86, Льюис, 90+1 – Бирч, 90

По теме:
Впервые с 1986 года клуб высшего дивизиона Англии забил 10+ голов в матче
Новичок Манчестер Сити в первой игре за клуб повторил достижение Агуэро
ВИДЕО. Как Кевин забил первый гол за Фулхэм
Кубок Англии по футболу Эксетер Сити Манчестер Сити
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
