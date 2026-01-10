Манчестер Сити – Эксетер – 10:1. Как забили 10 мячей в Кубке. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии
Манчестер Сити разгромил команду Эксетер Сити (10:1) в матче 1/32 финала Кубка Англии.
На Этихад Стэдиум команда Пепа Гвардиолы не оставила шансов представителю 3-го дивизиона, отправив в его ворота 10 мячей.
Хозяева сняли все вопросы еще в первом тайме, забив 4 гола, а после перерыва еще 6 раз мяч побывал в сетке ворот гостей.
Команда Гвардиолы полностью доминировала на поле и легко оформила выход в 1/16 финала.
Кубок Англии. 1/32 финала, 10 января 2026
Манчестер Сити – Эксетер Сити – 10:1
Голы: Аллейн, 12, Родри, 24, Дойл-Хейс, 42 (автогол), Фицуотер, 45+2 (автогол), Льюис, 49, Семеньо, 54, Рейндерс, 72, O'Райли, 79, Макайду, 86, Льюис, 90+1 – Бирч, 90
Видео голов и обзор матча
События матча
