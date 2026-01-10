Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Сити – Эксетер – 10:1. Как забили 10 мячей в Кубке. Видео голов
Кубок Англии
Манчестер Сити
10.01.2026 17:00 – FT 10 : 1
Эксетер Сити
Англия
10 января 2026, 20:37 | Обновлено 10 января 2026, 20:50
Манчестер Сити – Эксетер – 10:1. Как забили 10 мячей в Кубке. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии

Манчестер Сити – Эксетер – 10:1. Как забили 10 мячей в Кубке. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Сити разгромил команду Эксетер Сити (10:1) в матче 1/32 финала Кубка Англии.

На Этихад Стэдиум команда Пепа Гвардиолы не оставила шансов представителю 3-го дивизиона, отправив в его ворота 10 мячей.

Хозяева сняли все вопросы еще в первом тайме, забив 4 гола, а после перерыва еще 6 раз мяч побывал в сетке ворот гостей.

Команда Гвардиолы полностью доминировала на поле и легко оформила выход в 1/16 финала.

Кубок Англии. 1/32 финала, 10 января 2026

Манчестер Сити – Эксетер Сити – 10:1

Голы: Аллейн, 12, Родри, 24, Дойл-Хейс, 42 (автогол), Фицуотер, 45+2 (автогол), Льюис, 49, Семеньо, 54, Рейндерс, 72, O'Райли, 79, Макайду, 86, Льюис, 90+1 – Бирч, 90

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Рико Льюис (Манчестер Сити).
90’
ГОЛ ! Мяч забил George Birch (Эксетер Сити), асcист Jake Doyle-Hayes.
86’
ГОЛ ! Мяч забил Ryan McAidoo (Манчестер Сити), асcист Дивайн Мукаса.
79’
ГОЛ ! Мяч забил Нико О’Райли (Манчестер Сити), асcист Рико Льюис.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Манчестер Сити), асcист Жереми Доку.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Манчестер Сити), асcист Райан Шерки.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Рико Льюис (Манчестер Сити), асcист Антуан Семеньо.
45’
ГОЛ ! Автогол забил Jack Fitzwater (Эксетер Сити).
42’
ГОЛ ! Автогол забил Jake Doyle-Hayes (Эксетер Сити).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Манчестер Сити).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Max Alleyne (Манчестер Сити).
Кубок Англии по футболу Пеп Гвардиола Манчестер Сити автогол Эксетер Сити видео голов и обзор Родри Антуан Семеньо Тиджани Рейндерс Рико Льюис Нико О'Райли
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
