Манчестер Сити разгромил команду Эксетер Сити (10:1) в матче 1/32 финала Кубка Англии.

На Этихад Стэдиум команда Пепа Гвардиолы не оставила шансов представителю 3-го дивизиона, отправив в его ворота 10 мячей.

Хозяева сняли все вопросы еще в первом тайме, забив 4 гола, а после перерыва еще 6 раз мяч побывал в сетке ворот гостей.

Команда Гвардиолы полностью доминировала на поле и легко оформила выход в 1/16 финала.

Кубок Англии. 1/32 финала, 10 января 2026

Манчестер Сити – Эксетер Сити – 10:1

Голы: Аллейн, 12, Родри, 24, Дойл-Хейс, 42 (автогол), Фицуотер, 45+2 (автогол), Льюис, 49, Семеньо, 54, Рейндерс, 72, O'Райли, 79, Макайду, 86, Льюис, 90+1 – Бирч, 90

Видео голов и обзор матча