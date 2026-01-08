В субботу, 10 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Эксетер».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

