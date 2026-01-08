10.01.2026 17:00 - : -
Англия08 января 2026, 17:51 | Обновлено 08 января 2026, 17:52
37
0
Манчестер Сити – Эксетер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 января матч 1/32 финала Кубка Англии
08 января 2026, 17:51 | Обновлено 08 января 2026, 17:52
37
0
В субботу, 10 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Эксетер».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».
Манчестер Сити – Эксетер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – ЭксетерСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 января 2026, 09:33 9
Лунин может перейти в «Тоттенхэм»
Футбол | 08 января 2026, 18:07 0
Алексей Завора высказался о своем периоде в донецком клубе
Футбол | 08.01.2026, 09:02
Бокс | 08.01.2026, 05:05
Хоккей | 08.01.2026, 14:15
Комментарии 0
Популярные новости
08.01.2026, 13:50 1
07.01.2026, 14:46 5
06.01.2026, 17:04 1
07.01.2026, 06:22 4
07.01.2026, 04:59 2
07.01.2026, 05:02 7
07.01.2026, 03:42
07.01.2026, 08:20 17