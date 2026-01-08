Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Сити – Эксетер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Англии
Манчестер Сити
10.01.2026 17:00 - : -
Эксетер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 января 2026, 17:51 | Обновлено 08 января 2026, 17:52
37
0

Смотрите 10 января матч 1/32 финала Кубка Англии

08 января 2026, 17:51 | Обновлено 08 января 2026, 17:52
37
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

В субботу, 10 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Эксетер».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
Талант Ман Сити продолжит карьеру в третьем дивизионе. Романо подтвердил
Тренер Брайтона первый, кто избежал поражений в 4 матчах против Гвардиолы
Манчестер Сити – Брайтон – 1:1. Пенальти Холанда. Видео голов и обзор
Эксетер Сити Манчестер Сити Кубок Англии по футболу смотреть онлайн
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
