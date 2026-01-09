Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Манчестер Сити – Эксетер. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
10.01.2026 17:00 - : -
09 января 2026, 23:05 | Обновлено 09 января 2026, 23:30
Манчестер Сити – Эксетер. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Матч начнется 10 января в 17:00 по Киеву

В субботу, 10 января, состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Эксетером». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Манчестер Сити

Команда Пепа Гвардиолы в текущем сезоне показывает очень хорошие результаты. За 21 тур Премьер-лиги на ее балансе есть 43 зачетных пункта – такие результаты позволяют клубу занимать 2-е место турнирной таблицы. Расстояние от лидера, Арсенала, пока составляет 6 очков. В Кубке английской лиги коллектив дошел до полуфинала, где скоро встретится с «Ньюкаслом».

За 6 туров Лиги чемпионов «горожанам» удалось набрать 13 зачетных пунктов, позволяющих находиться на 4 месте общей таблицы соревнований. Однако даже от 11 позиции клуб отделяет всего 2 очка.

Эксетер

Середняк Первой лиги Англии (3-й по силе дивизион) проводит достаточно привычный для себя сезон. После 24 туров собственной лиги «Эксетер» имеет на балансе 30 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 14-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета клуб отделяет всего 3 балла, а от плей-офф – 9.

На пути в 1/32 финала Кубка Англии клуб выбил «Галифакс» и «Виком».

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Ман Сити» продолжается уже 11 игр подряд. На балансе команды 8 побед и 3 ничьи.
  • «Эксетер» пропустил 23 гола в текущем сезоне Первой лиги – 3-й лучший результат среди всех команд турнира.
  • «Манчестер Сити» победил в 4/6 предыдущих домашних играх.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 4 с коэффициентом 1.66.

10 января 2026 -
17:00
Тотал больше 4 1.66
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
