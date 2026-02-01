Италия01 февраля 2026, 09:11 | Обновлено 01 февраля 2026, 09:54
На украинца из Шахтера нацелилось два клуба топовой лиги
Ефим Конопля может продолжить карьеру в чемпионате Италии
Украинский защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля привлекает внимание «Сассуоло» и «Удинезе». Об этом сообщает TransferFeed.
По информации источника, 26-летний футболист попал на радары двух клубов чемпионата Италии. «Сассуоло» уже провел переговоры сс игроком «горняков».
В текущем сезоне Ефим Коноля провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что итальянский клуб ведет переговоры с «Шахтером» по центральному защитнику.
Ближче до моря переходь
