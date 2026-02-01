На украинца из Шахтера нацелилось два клуба топовой лиги

Украинский защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля привлекает внимание «Сассуоло» и «Удинезе». Об этом сообщает TransferFeed.

По информации источника, 26-летний футболист попал на радары двух клубов чемпионата Италии. «Сассуоло» уже провел переговоры сс игроком «горняков».

В текущем сезоне Ефим Коноля провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что итальянский клуб ведет переговоры с «Шахтером» по центральному защитнику.