Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Спорный эпизод. Соланке отыграл один мяч для Тоттенхэма против Сити
Англия
01 февраля 2026, 19:49 | Обновлено 01 февраля 2026, 19:53
150
0

ВИДЕО. Спорный эпизод. Соланке отыграл один мяч для Тоттенхэма против Сити

После просмотра VAR судьи нарушения правил на увидели

01 февраля 2026, 19:49 | Обновлено 01 февраля 2026, 19:53
150
0
ВИДЕО. Спорный эпизод. Соланке отыграл один мяч для Тоттенхэма против Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм и Манчестер Сити проводят поединок в Лондоне на стадионе Тоттенхэм.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Доминик Соланке на 53-й минуте отыграл один мяч для Тоттенхэма против Сити (1:2).

В борьбе с Марком Гехи он ударил соперника по ноге, но после просмотра VAR судьи нарушения правил на увидели.

ГОЛ! 1:2. Доминик Соланке, 53 мин

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Фотогалерея

По теме:
Зинченко завершил свои выступления в АПЛ. Какие рекорды побил?
ВИДЕО. Удар скорпиона! Соланке забил супергол в ворота Ман Сити
Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 3:2. Драма на Олд Траффорд. Видео голов, обзор
Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига видео голов и обзор Тоттенхэм - Манчестер Сити Марк Гехи автогол Доминик Соланке VAR судейство
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Футбол | 01 февраля 2026, 08:58 15
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик

Куарши завершает визовые вопросы и скоро приедет в Киев

Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Футбол | 01 февраля 2026, 08:27 20
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение

Каталонцы предлагали 2 миллиона евро за Шапаренко

Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию
Футбол | 31.01.2026, 18:45
Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию
Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Теннис | 01.02.2026, 13:50
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера оформил шедевр в ворота Ман Юнайтед на 90+1-й мин
Футбол | 01.02.2026, 17:57
ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера оформил шедевр в ворота Ман Юнайтед на 90+1-й мин
ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера оформил шедевр в ворота Ман Юнайтед на 90+1-й мин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
01.02.2026, 09:47 7
Футбол
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
31.01.2026, 09:12
Бокс
Киевское Динамо пригласило нового тренера
Киевское Динамо пригласило нового тренера
31.01.2026, 08:03 5
Футбол
Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
31.01.2026, 05:05
Теннис
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
31.01.2026, 03:22 1
Бокс
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
01.02.2026, 09:19 2
Футбол
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
01.02.2026, 07:47 10
Футбол
Сколько заработала Рыбакина за трофей Australian Open 2026?
Сколько заработала Рыбакина за трофей Australian Open 2026?
31.01.2026, 14:39
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем