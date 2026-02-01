ВИДЕО. Спорный эпизод. Соланке отыграл один мяч для Тоттенхэма против Сити
После просмотра VAR судьи нарушения правил на увидели
1 февраля в 18:30 проходит матч 24-го тура Английской Премьер-лиги.
Тоттенхэм и Манчестер Сити проводят поединок в Лондоне на стадионе Тоттенхэм.
Доминик Соланке на 53-й минуте отыграл один мяч для Тоттенхэма против Сити (1:2).
В борьбе с Марком Гехи он ударил соперника по ноге, но после просмотра VAR судьи нарушения правил на увидели.
ГОЛ! 1:2. Доминик Соланке, 53 мин
