13 января 2026, 17:43 | Обновлено 13 января 2026, 18:37
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины

Тарас Михавко продлил соглашение с киевлянами

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ФК Динамо. Тарас Михавко

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко подписал новое долгосрочное соглашение со столичным клубом. Контракт рассчитан на пять лет и будет действовать до 31 декабря 2030 года.

Стабильным игроком первой команды «Динамо» Михавко стал во второй половине сезона 2023/24, а в следующем сезоне в «Динамо» он уже стал одним из лидеров команды по количеству проведенных матчей и игрового времени. Вместе с «бело-синими» в 19-летнем возрасте он впервые завоевал титул чемпиона Премьер-Лиги, внеся весомый вклад в общекомандный успех.

Кроме того, по завершении сезона 2024/25 по итогам опроса клубов, проведенного украинской Премьер-лигой, Тарас был признан лучшим молодым футболистом УПЛ.

«Футбольный клуб «Динамо» поздравляет Тараса Михавка с подписанием контракта и желает дальнейших успехов в составе нашей команды. Новых побед, достижений и завоевания как можно большего количества трофеев и титулов!», – говорится в обращении киевлян.

Тарас Михавко Динамо Киев продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
