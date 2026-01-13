ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко подписал новое долгосрочное соглашение со столичным клубом. Контракт рассчитан на пять лет и будет действовать до 31 декабря 2030 года.

Стабильным игроком первой команды «Динамо» Михавко стал во второй половине сезона 2023/24, а в следующем сезоне в «Динамо» он уже стал одним из лидеров команды по количеству проведенных матчей и игрового времени. Вместе с «бело-синими» в 19-летнем возрасте он впервые завоевал титул чемпиона Премьер-Лиги, внеся весомый вклад в общекомандный успех.

Кроме того, по завершении сезона 2024/25 по итогам опроса клубов, проведенного украинской Премьер-лигой, Тарас был признан лучшим молодым футболистом УПЛ.

«Футбольный клуб «Динамо» поздравляет Тараса Михавка с подписанием контракта и желает дальнейших успехов в составе нашей команды. Новых побед, достижений и завоевания как можно большего количества трофеев и титулов!», – говорится в обращении киевлян.