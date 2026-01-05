Ливерпуль нацелился на трансфер украинца из Динамо. Верят в его успех

Украинский защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко заинтересовал английский «Ливерпуль».

По данным английских СМИ, «красные» впечатлены прогрессом украинца, который стал чемпионом УПЛ и обладателем награды «Лучший молодой игрок сезона». Скауты «Ливерпуля» уже внимательно следят за украинцем и отмечают его зрелость и уверенность, рассматривая его как потенциальное усиление обороны. Чемпион АПЛ верит, что украинец может добиться успеха в АПЛ, имея пример Ильи Забарного.

В этом сезоне на клубном уровне Тарас Михавко провел 26 матчей, в которых сумел забить три гола.

Ранее сообщалось, что португальский «Порту» готов выложить за Михавка 20 миллионов евро.