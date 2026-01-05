Ливерпуль нацелился на трансфер украинца из Динамо. Верят в его успех
Тарас Михавко может перебраться на Энфилд
Украинский защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко заинтересовал английский «Ливерпуль».
По данным английских СМИ, «красные» впечатлены прогрессом украинца, который стал чемпионом УПЛ и обладателем награды «Лучший молодой игрок сезона». Скауты «Ливерпуля» уже внимательно следят за украинцем и отмечают его зрелость и уверенность, рассматривая его как потенциальное усиление обороны. Чемпион АПЛ верит, что украинец может добиться успеха в АПЛ, имея пример Ильи Забарного.
В этом сезоне на клубном уровне Тарас Михавко провел 26 матчей, в которых сумел забить три гола.
Ранее сообщалось, что португальский «Порту» готов выложить за Михавка 20 миллионов евро.
Не смішість мої підкови
Де Михавко, а де Лівер
Навіщо ці новини ?
Европейські гранди купують тільки супер гравців які вже готові грати
А Михавко, це так для УПЛ не більше