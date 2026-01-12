Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
11 января Элина переиграла Ван Синьюй в финале соревнований в Новой Зеландии
11 января украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Ван Синьюй в финале турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия) и завоевала трофей.
За выигранный титул на новозеландских соревнований Свитолина заработала $37,390 и 250 очков. Благодаря чемпионству в Окленде Элина поднялась на 12-е место в рейтинге WTA.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Финалистка турнира Ван Синьюй получила чек в $22,125, а также 163 балла.
Помимо Свитолиной, на кортах Окленда также выступила еще одна представительница Украины – Юлия Стародубцева. Она успешно преодолела квалификацию и в первом раунде основной сетки потерпела поражение от Кэти Бултер. Ее призовые составили $3,065.
Фото Свитолиной с трофеем турнира WTA 250 в Окленде
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец может оказаться в «Страсбурге» или «Севилье»
Сорана Кырстя снялась с пятисотника, румынку заменила Катерина Синякова