Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
WTA
12 января 2026, 23:23 |
349
0

Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде

11 января Элина переиграла Ван Синьюй в финале соревнований в Новой Зеландии

12 января 2026, 23:23 |
349
0
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

11 января украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Ван Синьюй в финале турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия) и завоевала трофей.

За выигранный титул на новозеландских соревнований Свитолина заработала $37,390 и 250 очков. Благодаря чемпионству в Окленде Элина поднялась на 12-е место в рейтинге WTA.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Финалистка турнира Ван Синьюй получила чек в $22,125, а также 163 балла.

Помимо Свитолиной, на кортах Окленда также выступила еще одна представительница Украины – Юлия Стародубцева. Она успешно преодолела квалификацию и в первом раунде основной сетки потерпела поражение от Кэти Бултер. Ее призовые составили $3,065.

Фото Свитолиной с трофеем турнира WTA 250 в Окленде

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
СВИТОЛИНА: «Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать три вперед»
Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 12-е место, Костюк ворвалась в топ-20
Три сета и 6:0. Стародубцева успешно стартовала в отборе Aus Open 2026
Элина Свитолина Ван Синьюй WTA Окленд призовые Юлия Стародубцева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
Футбол | 12 января 2026, 08:30 4
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта

Украинец может оказаться в «Страсбурге» или «Севилье»

Ястремская получила новую соперницу в 1-м раунде турнира WTA 500 в Аделаиде
Теннис | 12 января 2026, 14:24 1
Ястремская получила новую соперницу в 1-м раунде турнира WTA 500 в Аделаиде
Ястремская получила новую соперницу в 1-м раунде турнира WTA 500 в Аделаиде

Сорана Кырстя снялась с пятисотника, румынку заменила Катерина Синякова

Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Футбол | 11.01.2026, 23:35
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Металлист 1925 предлагал Динамо солидную сумму за Яцыка
Футбол | 12.01.2026, 16:01
Металлист 1925 предлагал Динамо солидную сумму за Яцыка
Металлист 1925 предлагал Динамо солидную сумму за Яцыка
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Футбол | 12.01.2026, 08:00
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боксер, который побеждал Усика, выступил с критикой в адрес Александра
Боксер, который побеждал Усика, выступил с критикой в адрес Александра
11.01.2026, 06:32 7
Бокс
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 5
Футбол
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 48
Теннис
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
11.01.2026, 06:23
Футбол
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
12.01.2026, 06:30 5
Футбол
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
11.01.2026, 08:05 20
Теннис
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
12.01.2026, 07:45 2
Футбол
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
12.01.2026, 00:10 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем