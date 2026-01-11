Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Элина в двух сетах одолела Ван Синьюй в финале соревнований в Новой Зеландии
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) стала чемпионкой хардового турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия)!
В финале украинка в двух сетах переиграла представительницу Китая Ван Синьюй (WTA 57) за 1 час и 42 минуты.
WTA 250 Окленд. Хард. Финал
Элина Свитолина (Украина) [1] – Ван Синьюй (Китай) [7] – 6:3, 7:6 (8:6)
За матч Элина ни разу не отдала свою подачу (четыре спасенных брейк-поинта) и сделала один брейк.
Свитолина провела второе очное противостояние против Ван Синьюй и одержала вторую победу. В 2024 году Элина справилась с Ван в 1/8 финала Уимблдона.
Помимо Ван, Свитолина на пути к чемпионству в Новой Зеландии также прошла Варвару Грачеву, Кэти Бултер, Сонай Картал и Иву Йович.
Свитолина во второй раз сыграла в финале на кортах Окленде. В 2024 году украинка уступила Коко Гауфф в решающем поединка. Элина завоевала 19-й трофей в карьере (23 сыгранных финала) и 12-й на харде.
На следующей неделе Свитолина не будет выступать на соревнованиях в Аделаиде / Хобарте. Украинка отправится в Мельбурн для подготовки к Australian Open, который стартует 18 числа.
Путь Свитолиной к чемпионству в Окленде:
- 1/16 финала: Элина Свитолина [1] – Варвара Грачева – 6:3, 6:1
- 1/8 финала: Элина Свитолина [1] – Кэти Бултер – 7:5, 6:4
- 1/4 финала: Элина Свитолина [1] – Сонай Картал – 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5)
- 1/2 финала: Элина Свитолина [1] – Ива Йович [3] – 7:6 (7:5), 6:2
- Финал: Элина Свитолина [1] – Ван Синьюй [7] – 6:3, 7:6 (8:6)
Элина сыграет в решающем матче турнира в новозеландском Окленде
Элина переиграла Иву Йович и поборется за трофей турнира WTA 250 в Новой Зеландии
