Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
11 января 2026, 08:05 | Обновлено 11 января 2026, 09:12
4772
11

Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!

Элина в двух сетах одолела Ван Синьюй в финале соревнований в Новой Зеландии

11 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) стала чемпионкой хардового турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия)!

В финале украинка в двух сетах переиграла представительницу Китая Ван Синьюй (WTA 57) за 1 час и 42 минуты.

WTA 250 Окленд. Хард. Финал

Элина Свитолина (Украина) [1] – Ван Синьюй (Китай) [7] – 6:3, 7:6 (8:6)

За матч Элина ни разу не отдала свою подачу (четыре спасенных брейк-поинта) и сделала один брейк.

Свитолина провела второе очное противостояние против Ван Синьюй и одержала вторую победу. В 2024 году Элина справилась с Ван в 1/8 финала Уимблдона.

Помимо Ван, Свитолина на пути к чемпионству в Новой Зеландии также прошла Варвару Грачеву, Кэти Бултер, Сонай Картал и Иву Йович.

Свитолина во второй раз сыграла в финале на кортах Окленде. В 2024 году украинка уступила Коко Гауфф в решающем поединка. Элина завоевала 19-й трофей в карьере (23 сыгранных финала) и 12-й на харде.

На следующей неделе Свитолина не будет выступать на соревнованиях в Аделаиде / Хобарте. Украинка отправится в Мельбурн для подготовки к Australian Open, который стартует 18 числа.

Путь Свитолиной к чемпионству в Окленде:

  • 1/16 финала: Элина Свитолина [1] – Варвара Грачева – 6:3, 6:1
  • 1/8 финала: Элина Свитолина [1] – Кэти Бултер – 7:5, 6:4
  • 1/4 финала: Элина Свитолина [1] – Сонай Картал – 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5)
  • 1/2 финала: Элина Свитолина [1] – Ива Йович [3] – 7:6 (7:5), 6:2
  • Финал: Элина Свитолина [1] – Ван Синьюй [7] – 6:3, 7:6 (8:6)

Видеообзор матча

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Инфографика

По теме:
Элина Свитолина – Ван Синьюй. Финал WTA 250 в Окленде. Видеообзор матча
ФОТО. Церемония награждения. Свитолина покорила Окленд и получила трофей
Элина Свитолина – Ван Синьюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ван Синьюй Элина Свитолина WTA Окленд трофеи украинцев в теннисе выбор редакции
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
introvert
Майстер. І, треба визнати, передчасний схід з дистанції сезону 2025 і та тривала пауза, яку взяла Еліна на ментальне і фізичне відновлення, пішли їй на користь - як, до речі, і Марті. Тож критика була необгрунтованою)
Так, є ще над чим працювати, забагато НП і гри суперниці на хавкорт, але до мейджора ще тиждень, тож все в її руках. Те, що в складних ситуаціях виручає подача, не може не тішити.
Вітаю з перемогою і з черговим титулом! Чекаємо ювілейного)
Ответить
+14
Андрій Заліщук
Браво, Еліна! Перший раз за добу дали світло і ще й в цей же момент така приємна новина!
Ответить
+10
C.Пеклов
Яка ж молодець!
Ответить
+9
andrian311
Будучи чесним - забрала своє. Молодець! Судячи з тайбрейку другого сету - грала з запасом. Думаю, що цілком вистачить часу, щоб відновитись на наступні турніри)
Ответить
+8
Vitaly Kozak
По ходу другого сету відчувалось, що брейканути за такої гри китаянки не вдасться. Навіть з'явились побоювання, щоб китаянка не зробила брейк. Сподівання на гарні подачі Еліни на таї ледь не розвіялись за рахунку 0-3, але характер є характер. Перша ракетка України 
справилась 
Ответить
+4
mevast
Коротко. Розрахунок Еліни на перемогу в цьому турнірі виправдався. З чим її і поздоровляємо. Проте Окленд це не Брісбен у всіх відношеннях.
Ответить
+4
Sashamar
Давайте чесно. У Еліни було дуже вузьке вікно можливостей. Вона починала тоді, коли в розквіті були Квітова, Плішкова, Халеп, Кербер, а зараз прийшли омонівка, Свьонтек, Коко, Риба. Перелічую тих, кому від бога дано більше, ніж Еліні. 
  Це до того, що навряд чи їй узяти тисячник. П'ятихатку можливо, але теж з невисокою вірогідністю. А от 250 будь ласка. І буде в неї більш ніж 20 титулів, обов'язково буде. 
Ответить
+3
Alex
На опыте 
Ответить
+2
Enthiran
Я так и думал, что ей это по силам
Ответить
+2
Vbolivalnyk-Peter
Еліна - молодець!!! Давай вже кубок якогогось турніру серії GS
Ответить
0
Deef
Це мабуть тепер Arera в штатах нап'єЦЦя як свиня
Ответить
0
