ФОТО. Церемония награждения. Свитолина покорила Окленд и получила трофей

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
11 января 2026, 08:43 | Обновлено 11 января 2026, 09:09
Смотрите фотогалерею церемонии награждения после финала WTA 250 в Новой Зеландии

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

11 января украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала трофей хардового турнира WTA 250 в Окленде, переиграв в финале китаянку Ван Синьюй.

Украинка одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (8:6) за 1 час и 42 минуты. Свитолина выиграла два очных противостояния из двух у Ван.

После завершения встречи состоялась церемония награждения – Элина получила заслуженный трофей.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей церемонии награждения после финала WTA 250 в Окленде!

Для Элины этот трофей стал 19-м в карьере и первым с апреля 2025 года.

