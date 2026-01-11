ФОТО. Церемония награждения. Свитолина покорила Окленд и получила трофей

11 января украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала трофей хардового турнира WTA 250 в Окленде, переиграв в финале китаянку Ван Синьюй.

Украинка одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (8:6) за 1 час и 42 минуты. Свитолина выиграла два очных противостояния из двух у Ван.

После завершения встречи состоялась церемония награждения – Элина получила заслуженный трофей.

Для Элины этот трофей стал 19-м в карьере и первым с апреля 2025 года.

