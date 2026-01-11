Элина Свитолина – Ван Синьюй. Финал WTA 250 в Окленде. Видеообзор матча

В воскресенье, 11 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В финале соревнований украинка в двух сетах переиграла Ван Синьюй из Китая со счетом 6:3, 7:6 (8:6).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Элина завоевала 19-й трофей в карьере и 12-й на хардовом покрытии.

🏆 WTA 250 Окленд. Хард. Финал

Элина Свитолина [1] – Ван Синьюй [7] – 6:3, 7:6 (8:6)

Видеообзор матча