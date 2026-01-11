Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
11 января 2026, 09:08
Элина Свитолина – Ван Синьюй. Финал WTA 250 в Окленде. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор финального матча турнира WTA 250 в Новой Зеландии

Элина Свитолина – Ван Синьюй. Финал WTA 250 в Окленде. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В воскресенье, 11 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В финале соревнований украинка в двух сетах переиграла Ван Синьюй из Китая со счетом 6:3, 7:6 (8:6).

Элина завоевала 19-й трофей в карьере и 12-й на хардовом покрытии.

🏆 WTA 250 Окленд. Хард. Финал

Элина Свитолина [1] – Ван Синьюй [7] – 6:3, 7:6 (8:6)

Видеообзор матча

ФОТО. Церемония награждения. Свитолина покорила Окленд и получила трофей
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Элина Свитолина – Ван Синьюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
