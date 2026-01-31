Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Переговоры проведены. Основной игрок сборной Украины может сменить клуб
Италия
31 января 2026, 20:59 | Обновлено 31 января 2026, 21:18
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Итальянский «Сассуоло» интересуется украинским правым защитником донецкого «Шахтера» Ефимом Коноплей, сообщает издание Legioners.ua.

По информации источника, клуб Серии А уже провел переговоры с 26-летним футболистом.

В сезоне 2025/26 Юхим Конопля провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро, а его контракт с «Шахтером» действует до осени 2026 года.

Ранее сообщалось, что Ефимом Коноплей интересуется «Удинезе».

По теме:
Нидерландский журналист: «Аякс не будет платить Зинченко такую ​​зарплату»
Сын известного украинского нападающего перешел в 6-й заграничный клуб
Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию
трансферы Шахтер Донецк Сассуоло трансферы Серии A Ефим Конопля трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: Legioners.ua
