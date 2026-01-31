Переговоры проведены. Основной игрок сборной Украины может сменить клуб
Ефимом Коноплей из Шахтера интересуется Сассуоло
Итальянский «Сассуоло» интересуется украинским правым защитником донецкого «Шахтера» Ефимом Коноплей, сообщает издание Legioners.ua.
По информации источника, клуб Серии А уже провел переговоры с 26-летним футболистом.
В сезоне 2025/26 Юхим Конопля провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро, а его контракт с «Шахтером» действует до осени 2026 года.
Ранее сообщалось, что Ефимом Коноплей интересуется «Удинезе».
