Переговоры проведены. Основной игрок сборной Украины может сменить клуб

Итальянский «Сассуоло» интересуется украинским правым защитником донецкого «Шахтера» Ефимом Коноплей, сообщает издание Legioners.ua.

По информации источника, клуб Серии А уже провел переговоры с 26-летним футболистом.

В сезоне 2025/26 Юхим Конопля провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро, а его контракт с «Шахтером» действует до осени 2026 года.

Ранее сообщалось, что Ефимом Коноплей интересуется «Удинезе».