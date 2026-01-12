Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СВИТОЛИНА: «Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать три вперед»
СВИТОЛИНА: «Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать три вперед»

Элина провела пресс-конференцию после триумфа на турнире WTA 250 в Окленде

СВИТОЛИНА: «Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать три вперед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на пресс-конференции прокомментировала свой триумф на хардовом турнире WTA 250 в Окленде:

«Это была действительно сложная неделя с матчами разного характера, но я очень довольна своим выступлением, тем, как я справилась с давлением, сильными соперницами и непростыми ситуациями. Поэтому я очень рада победе и выигранному трофею на этих кортах, учитывая опыт, который я получила два года назад, когда немного не дотянула (против Коко Гауфф) в финале, но на этот раз завоевала еще один трофей.

19 побед в 23 финалах? Трудно сказать, почему так, но я стараюсь быть на 100% сосредоточенной на каждом очке в финале. Думаю, в финале испытываешь смешанные чувства, и давление огромное. Поэтому важно бороться. Просто нужно сосредоточиться и работать над завоеванием титула. И да, пока все идет хорошо.

Досрочное завершение сезона и начало нового года? Конечно, эта победа для меня очень много значит, особенно после тяжелого завершения прошлого сезона. В психологическом плане я была в очень плохом состоянии и решила взять перерыв, чтобы не доигрывать сезон до конца, и морально я была истощена.

Иногда бывает непросто досрочно завершить сезон, но иногда нужно сделать один шаг назад, чтобы потом сделать два или три шага вперед. Думаю, сейчас я в хорошей форме. Играю хорошо. Межсезонье прошло удачно. Я была готова работать, ведь когда ты ментально истощен, у тебя нет сил даже работать, справляться со сложными ситуациями, быть устойчивой».

Монфис и его трофей в Окленде в 2026? Нам очень нравится здесь играть. Ничего такого, что нам бы не нравилось, разве что иногда дует ветер. Но мы не можем это контролировать, это природа. Мне кажется, организация отличная, а болельщики просто потрясающие.

На большинстве матчей собирается полный стадион, даже все остаются допоздна, чтобы посмотреть игры, и все организовано действительно хорошо. Поэтому, конечно, как игроку, приятно возвращаться на подобные турниры».

Фото Элины Свитолиной с пресс-конференции

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Даниил Агарков Источник
КостаПінту
