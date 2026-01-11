СВИТОЛИНА: Муж сказал: «Если не выиграешь, не знаю, что тебе еще говорить»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после выигранного трофея WTA 250 в Окленде на церемонии награждения высказалась о своем триумфе:

«Это потрясающее чувство – выиграть еще один трофей, особенно после не очень приятного для меня конца прошлого сезона. Но этот перерыв действительно помог мне перезагрузиться и вернуться с новой энергией, и я очень рада, что завоевала титул здесь.

Знаете, я побывала в разных ситуациях в своей карьере, но эта была особенной, потому что мой муж [Гаэль Монфис] выиграл трофей здесь в прошлом году, и сейчас он сказал мне: «Если ты не выиграешь в этом году, я не знаю, что тебе еще сказать».

Это была действительно приятная неделя для меня, и я хочу поблагодарить всех за то, что сделали ее особенной, всех спонсоров, всех волонтеров и всех, кто принимает участие в таком замечательном турнире, и я действительно очень люблю играть здесь каждый год.

Это был хороший турнир. Все игроки действительно заставляли менять бороться на этой неделе. И я хочу поздравить с отличной неделей Ван Синьюй. Ты играла действительно очень, очень хорошо. У тебя тоже были тяжелые матчи. Очень приятно видеть, что ты вернулась в отличную форму. Желаю тебе и твоей команде всего наилучшего в оставшейся части сезона.

Приятно играть в таких матчах, сложных матчах, и проходить дальше, это дает вам дополнительную мотивацию на следующие недели. Просто приятно выиграть такой великолепный турнир.

Хочу поблагодарить мою команду, Энди, который здесь со мной, Марко и всем, кто работал и поддерживал меня. Я знаю, что я нелегкий человек, но я стараюсь действительно слушать вас и доверять процессу. Я действительно очень довольна той работой, которую мы проделали».

11 января в финале соревнований Свитолина в двух сетах переиграла Ван Синьюй. Для Элины этот трофей стал 19-м в карьере.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Ван Синьюй