Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СВИТОЛИНА: Муж сказал: «Если не выиграешь, не знаю, что тебе еще говорить»
WTA
11 января 2026, 10:29 |
591
0

СВИТОЛИНА: Муж сказал: «Если не выиграешь, не знаю, что тебе еще говорить»

Элина на церемонии награждения прокомментировала свой триумф в Окленде

11 января 2026, 10:29 |
591
0
СВИТОЛИНА: Муж сказал: «Если не выиграешь, не знаю, что тебе еще говорить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после выигранного трофея WTA 250 в Окленде на церемонии награждения высказалась о своем триумфе:

«Это потрясающее чувство – выиграть еще один трофей, особенно после не очень приятного для меня конца прошлого сезона. Но этот перерыв действительно помог мне перезагрузиться и вернуться с новой энергией, и я очень рада, что завоевала титул здесь.

Знаете, я побывала в разных ситуациях в своей карьере, но эта была особенной, потому что мой муж [Гаэль Монфис] выиграл трофей здесь в прошлом году, и сейчас он сказал мне: «Если ты не выиграешь в этом году, я не знаю, что тебе еще сказать».

Это была действительно приятная неделя для меня, и я хочу поблагодарить всех за то, что сделали ее особенной, всех спонсоров, всех волонтеров и всех, кто принимает участие в таком замечательном турнире, и я действительно очень люблю играть здесь каждый год.

Это был хороший турнир. Все игроки действительно заставляли менять бороться на этой неделе. И я хочу поздравить с отличной неделей Ван Синьюй. Ты играла действительно очень, очень хорошо. У тебя тоже были тяжелые матчи. Очень приятно видеть, что ты вернулась в отличную форму. Желаю тебе и твоей команде всего наилучшего в оставшейся части сезона.

Приятно играть в таких матчах, сложных матчах, и проходить дальше, это дает вам дополнительную мотивацию на следующие недели. Просто приятно выиграть такой великолепный турнир.

Хочу поблагодарить мою команду, Энди, который здесь со мной, Марко и всем, кто работал и поддерживал меня. Я знаю, что я нелегкий человек, но я стараюсь действительно слушать вас и доверять процессу. Я действительно очень довольна той работой, которую мы проделали».

11 января в финале соревнований Свитолина в двух сетах переиграла Ван Синьюй. Для Элины этот трофей стал 19-м в карьере.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Ван Синьюй

По теме:
Элина Свитолина – Ван Синьюй. Финал WTA 250 в Окленде. Видеообзор матча
ФОТО. Церемония награждения. Свитолина покорила Окленд и получила трофей
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Элина Свитолина WTA Окленд Ван Синьюй
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Футбол | 10 января 2026, 14:19 0
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!

Центральный поединок тура пройдет 11 января

ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
Футбол | 10 января 2026, 20:24 9
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге

Украинский нападающий открыл счет в матче на 44-й минуте

Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли
Футбол | 10.01.2026, 10:14
Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли
Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Футбол | 11.01.2026, 06:12
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Теннис | 11.01.2026, 07:31
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Метко и хладнокровно. Пидручный финишировал седьмым в персьюте Кубка мира
Метко и хладнокровно. Пидручный финишировал седьмым в персьюте Кубка мира
10.01.2026, 13:36 12
Биатлон
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
10.01.2026, 07:33 18
Футбол
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
09.01.2026, 12:21 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:01 15
Теннис
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
10.01.2026, 08:55 28
Теннис
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем