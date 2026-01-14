Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок африканских наций
14 января 2026, 15:53 | Обновлено 14 января 2026, 15:54
Все 5 лучших игроков Африки с 2017 года сыграют в полуфиналах КАН

За выход в финал турнира будут соревноваться действительно сильнейшие футболисты континента

14 января 2026, 15:53 | Обновлено 14 января 2026, 15:54
Все 5 лучших игроков Африки с 2017 года сыграют в полуфиналах КАН
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

В полуфинальных матчах Кубка африканских наций сыграют все 5 лучших игроков континента, начиная с 2017 года.

Лучшие игроки Африки, начиная с 2017 года:

Мохамед Салах (Египет) – 2017, 2018

Садио Мане (Сенегал) – 2019, 2022

Виктор Осимхен (Нигерия) – 2023

Адемола Лукман (Нигерия) – 2024

Ашраф Хакими (Марокко) – 2025

Сенегал Садио Мане сыграет против Египта Мохамеда Салаха, а Нигерия Виктора Осимхена и Адемолы Лукмана – против Марокко Ашрафа Хакими.

Полуфиналы Кубка африканских наций:

Сенегал – Египет

Нигерия – Марокко

Напомним, что нигерийцы Адемола Лукман и Виктор Осимхен имеют наибольшее количество результативных действий на турнире (7 и 6 соответственно).

Игроки текущего Кубка африканских наций с наибольшим количеством результативных действий:

  • 7 – Адемола Лукман (Нигерия)
  • 6 – Виктор Осимхен (Нигерия)
  • 5 – Браим Диас (Марокко), Мохамед Салах (Египет)
Кубок африканских наций Мохамед Салах Садио Мане Виктор Осимхен Адемола Лукман Ашраф Хакими сборная Сенегала по футболу сборная Египта по футболу сборная Нигерии по футболу сборная Марокко по футболу статистика рейтинг
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
