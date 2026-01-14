Все 5 лучших игроков Африки с 2017 года сыграют в полуфиналах КАН

В полуфинальных матчах Кубка африканских наций сыграют все 5 лучших игроков континента, начиная с 2017 года.

Лучшие игроки Африки, начиная с 2017 года:

Мохамед Салах (Египет) – 2017, 2018

Садио Мане (Сенегал) – 2019, 2022

Виктор Осимхен (Нигерия) – 2023

Адемола Лукман (Нигерия) – 2024

Ашраф Хакими (Марокко) – 2025

Сенегал Садио Мане сыграет против Египта Мохамеда Салаха, а Нигерия Виктора Осимхена и Адемолы Лукмана – против Марокко Ашрафа Хакими.

Полуфиналы Кубка африканских наций:

Сенегал – Египет

Нигерия – Марокко

Напомним, что нигерийцы Адемола Лукман и Виктор Осимхен имеют наибольшее количество результативных действий на турнире (7 и 6 соответственно).

Игроки текущего Кубка африканских наций с наибольшим количеством результативных действий:

7 - Most goal involvements at #AFCON2025 (goals + assists):



7 - Ademola Lookman🇳🇬

6 - Victor Osimhen🇳🇬

5 - Brahim Díaz🇲🇦 Mohamed Salah🇪🇬

4 - Akor Adams🇳🇬 Amad Diallo🇨🇮 Ayoub El Kaabi🇲🇦 Lyle Foster🇿🇦 Sadio Mané🇸🇳



Stars✨ pic.twitter.com/tmqXDGjsFv