Все 5 лучших игроков Африки с 2017 года сыграют в полуфиналах КАН
За выход в финал турнира будут соревноваться действительно сильнейшие футболисты континента
В полуфинальных матчах Кубка африканских наций сыграют все 5 лучших игроков континента, начиная с 2017 года.
Лучшие игроки Африки, начиная с 2017 года:
Мохамед Салах (Египет) – 2017, 2018
Садио Мане (Сенегал) – 2019, 2022
Виктор Осимхен (Нигерия) – 2023
Адемола Лукман (Нигерия) – 2024
Ашраф Хакими (Марокко) – 2025
Сенегал Садио Мане сыграет против Египта Мохамеда Салаха, а Нигерия Виктора Осимхена и Адемолы Лукмана – против Марокко Ашрафа Хакими.
Полуфиналы Кубка африканских наций:
Напомним, что нигерийцы Адемола Лукман и Виктор Осимхен имеют наибольшее количество результативных действий на турнире (7 и 6 соответственно).
Игроки текущего Кубка африканских наций с наибольшим количеством результативных действий:
- 7 – Адемола Лукман (Нигерия)
- 6 – Виктор Осимхен (Нигерия)
- 5 – Браим Диас (Марокко), Мохамед Салах (Египет)
