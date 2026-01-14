Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
Параллельно квалификации мейджора в Мельбурне проходят два турнира в Австралии

Определены пары 1/4 финала турниров WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Мбоко

14 января завершились все матчи второго раунда на хардовых турнирах WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте, которые проходят параллельно поединка квалификации Australian Open 2026 (Мельбурн).

Обидчица Даяны Ястремской в Аделаиде Катерина Синякова во втором круге потерпела поражение от Дианы Шнайдер.

Вторая сеяная пятисотника Мэдисон Киз выбила Терезу Валентову, а Виктория Мбоко, посеяная под восьмым номером, справилась с Анной Калинской.

WTA 500 Аделаида. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

🏳️ Мирра Андреева [3] – Мария Боузкова [LL] – 6:3, 6:1
Майя Джойнт – Айла Томлянович [WC] – 0:2, RET., Томлянович

🏳️ Диана Шнайдер [9] – Катерина Синякова [LL] – 6:1, 2:6, 7:5
Юлия Путинцева [Q] – Эмма Наварро [6] – 1:6, 4:6

Нижняя часть сетки

Маркета Вондроушова – Кимберли Биррелл – WO., Биррелл
Дарья Касаткина – Жаклин Кристиан [Q] – 4:6, 0:6

Виктория Мбоко [8] – 🏳️ Анна Калинская – 6:2, 3:6, 7:6 (8:6)
Тереза Валентова – Мэдисон Киз [2] – 4:6, 1:6

WTA 500 Аделаида. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

🏳️ Мирра Андреева [3] – Айла Томлянович [WC]
🏳️ Диана Шнайдер [9] – Эмма Наварро [6]

Нижняя часть сетки

Кимберли Биррелл – Жаклин Кристиан [Q]
Виктория Мбоко [8] – Мэдисон Киз [2]

Видеообзор игрового дня в Аделаиде

В Хобарте первая сеяная Эмма Радукану без борьбы вышла в четвертьфинал – Магдалена Френх снялась с поединка второго круга.

Ольга Данилович, которая идет по пути второй сеяной после победы над Маккартни Кесслер, в 1/8 финала одолел еще и Пейтон Стернс.

Третья сеяная Ива Йович громит своих соперниц: юная американка вначале отдала всего один гейм Джанис Тджен, а затем уничтожила 6:1, 6:2 Ренату Сарасуа. Ее следующей оппоненткой будет Магда Линетт.

WTA 250 Хобарт. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Эмма Радукану [1] – Магдалена Френх – WO., Радукану
Ребекка Шрамкова – Талия Престон [WC] – 4:6, 1:6

Ива Йович [3] – Рената Сарасуа [Q] – 6:1, 6:2
Ван Синьюй – Магда Линетт [8] – 1:6, 5:7

Нижняя часть сетки

Татьяна Мария [6] – Анна Бондар – 6:7 (7:9), 5:7
Элизабетта Коччаретто [Q] – Энн Ли [4] – 1:6, 7:5, 7:5

Антония Ружич – Солана Сиерра – 7:5, 6:4
Пейтон Стернс – Ольга Данилович – 6:7 (2:7), 1:6

WTA 250 Хобарт. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Эмма Радукану [1] – Талия Престон [WC]
Ива Йович [3] – Магда Линетт [8]

Нижняя часть сетки

Анна Бондар – Элизабетта Коччаретто [Q]
Антония Ружич – Ольга Данилович

Видеообзор игрового дня в Хобарте

