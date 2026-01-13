Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
Кубок Франции
ПСЖ
12.01.2026 22:10 – FT 0 : 1
ФК Париж
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
13 января 2026, 00:07 | Обновлено 13 января 2026, 00:26
873
3

ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции

Гол Нанитамо Иконе принес команде Париж путевку в 1/8 финала

13 января 2026, 00:07 | Обновлено 13 января 2026, 00:26
873
3 Comments
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января 2026 году на стадионе Парк де Пренс в Париже состоялся матч 1/16 финала Кубка Франции.

ПСЖ неожиданно уступил Парижу. Гости одержали сенсационную победу со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол во встрече забил Нанитамо Иконе на 74-й минуте после передачи Илана Кеббаля.

У хозяев было несколько голевых моментов, однако они были нейтрализованы защитой соперника.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел в основном составе и отыграл весь матч.

Париж вышел в 1/8 финала, а ПСЖ сенсационно выбыл из турнира.

Кубок Франции. 1/16 финала, 12.01.2026

ПСЖ – Париж – 0:1

Голы: Нанитамо Иконе, 74

ПСЖ: Шевалье, Заир-Эмери, Забарный, Бералдо, Пачо (Мендеш, 64), Маюлу (Дуэ, 65), Витинья, Руис, Кварацхелия (Дембеле, 64), Рамос, Баркола

Париж: Нкамбадио, Санги, Мбоу, Колодзейчак, Отавио, Оллила (Де Смет, 46), Гори (Иконе, 40), Лопес, Камара, Кафаро (Колеошо, 61), Гюббельс (Кеббаль, 46)

Предупреждения: Дуэ, 58, Баркола, 87 – Де Смет, 83, Отавио, 90

Фотогалерея: Илья Забарный

По теме:
Виноват ли? Назван балл Забарного за матч, в котором ПСЖ вылетел из кубка
ПСЖ – Париж. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сыграет ли Забарный? Назван стартовый состав ПСЖ на дерби с Парижем
Париж Кубок Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(35)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Замена Краснопиру. Карпаты оформили трансфер форварда из Руха
Футбол | 12 января 2026, 18:18 4
Замена Краснопиру. Карпаты оформили трансфер форварда из Руха
Замена Краснопиру. Карпаты оформили трансфер форварда из Руха

Львовский клуб подписал Бабукарра Фаала

ВИДЕО. За день до увольнения. Мбаппе не выполнил приказ Алонсо
Футбол | 13 января 2026, 00:37 0
ВИДЕО. За день до увольнения. Мбаппе не выполнил приказ Алонсо
ВИДЕО. За день до увольнения. Мбаппе не выполнил приказ Алонсо

Хаби хотел устроить Барселоне чемпионский коридор, но звезда Реала был против

Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Футбол | 12.01.2026, 06:55
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Футбол | 12.01.2026, 04:30
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Футбол | 12.01.2026, 19:18
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
Хто там із захисників ПСЖ дозволив голу бути?
Ответить
+2
Monreal Fan
Круто! Так люблю подібні сенсації. Не в образу Забарному. В нього ще буде багато титулів з ПСЖ, а для Парижа сьогоднішня перемога увійде в історію!
Ответить
+1
Папа Никита
Капец фотки одного Забавного, аж противно. С победой ФК Париж 
Ответить
-7
Популярные новости
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 48
Теннис
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
11.01.2026, 07:16 4
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 2
Бокс
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
11.01.2026, 23:08 25
Футбол
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 5
Футбол
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
11.01.2026, 07:54 15
Футбол
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
11.01.2026, 17:21 16
Теннис
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем