ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции

12 января 2026 году на стадионе Парк де Пренс в Париже состоялся матч 1/16 финала Кубка Франции.

ПСЖ неожиданно уступил Парижу. Гости одержали сенсационную победу со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече забил Нанитамо Иконе на 74-й минуте после передачи Илана Кеббаля.

У хозяев было несколько голевых моментов, однако они были нейтрализованы защитой соперника.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел в основном составе и отыграл весь матч.

Париж вышел в 1/8 финала, а ПСЖ сенсационно выбыл из турнира.

Кубок Франции. 1/16 финала, 12.01.2026

ПСЖ – Париж – 0:1

Голы: Нанитамо Иконе, 74

ПСЖ: Шевалье, Заир-Эмери, Забарный, Бералдо, Пачо (Мендеш, 64), Маюлу (Дуэ, 65), Витинья, Руис, Кварацхелия (Дембеле, 64), Рамос, Баркола

Париж: Нкамбадио, Санги, Мбоу, Колодзейчак, Отавио, Оллила (Де Смет, 46), Гори (Иконе, 40), Лопес, Камара, Кафаро (Колеошо, 61), Гюббельс (Кеббаль, 46)

Предупреждения: Дуэ, 58, Баркола, 87 – Де Смет, 83, Отавио, 90

Фотогалерея: Илья Забарный