ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
Гол Нанитамо Иконе принес команде Париж путевку в 1/8 финала
12 января 2026 году на стадионе Парк де Пренс в Париже состоялся матч 1/16 финала Кубка Франции.
ПСЖ неожиданно уступил Парижу. Гости одержали сенсационную победу со счетом 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный гол во встрече забил Нанитамо Иконе на 74-й минуте после передачи Илана Кеббаля.
У хозяев было несколько голевых моментов, однако они были нейтрализованы защитой соперника.
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел в основном составе и отыграл весь матч.
Париж вышел в 1/8 финала, а ПСЖ сенсационно выбыл из турнира.
Кубок Франции. 1/16 финала, 12.01.2026
ПСЖ – Париж – 0:1
Голы: Нанитамо Иконе, 74
ПСЖ: Шевалье, Заир-Эмери, Забарный, Бералдо, Пачо (Мендеш, 64), Маюлу (Дуэ, 65), Витинья, Руис, Кварацхелия (Дембеле, 64), Рамос, Баркола
Париж: Нкамбадио, Санги, Мбоу, Колодзейчак, Отавио, Оллила (Де Смет, 46), Гори (Иконе, 40), Лопес, Камара, Кафаро (Колеошо, 61), Гюббельс (Кеббаль, 46)
Предупреждения: Дуэ, 58, Баркола, 87 – Де Смет, 83, Отавио, 90
Фотогалерея: Илья Забарный
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Львовский клуб подписал Бабукарра Фаала
Хаби хотел устроить Барселоне чемпионский коридор, но звезда Реала был против