ПСЖ – Париж – 0:1. Как Забарный выбыл из Кубка. Видео гола и обзор

12 января на стадионе Парк де Пренс в Париже состоялся матч 1/16 финала Кубка Франции.

ПСЖ неожиданно уступил Парижу. Гости одержали сенсационную победу со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече забил Нанитамо Иконе на 74-й минуте после передачи Илана Кеббаля.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел в основном составе и отыграл весь матч.

Кубок Франции. 1/16 финала, 12 января 2026

ПСЖ – Париж – 0:1

Голы: Нанитамо Иконе, 74

Видео гола и обзор матча