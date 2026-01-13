Франция13 января 2026, 00:59 | Обновлено 13 января 2026, 01:06
ПСЖ – Париж – 0:1. Как Забарный выбыл из Кубка. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Франции
12 января на стадионе Парк де Пренс в Париже состоялся матч 1/16 финала Кубка Франции.
ПСЖ неожиданно уступил Парижу. Гости одержали сенсационную победу со счетом 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный гол во встрече забил Нанитамо Иконе на 74-й минуте после передачи Илана Кеббаля.
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел в основном составе и отыграл весь матч.
Кубок Франции. 1/16 финала, 12 января 2026
ПСЖ – Париж – 0:1
Голы: Нанитамо Иконе, 74
Видео гола и обзор матча
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Нанитамо Иконе (ФК Париж), асcист Илан Кеббаль.
