  4. ПСЖ – Париж – 0:1. Как Забарный выбыл из Кубка. Видео гола и обзор
Кубок Франции
ПСЖ
12.01.2026 22:10 – FT 0 : 1
ФК Париж
Франция
13 января 2026, 00:59 | Обновлено 13 января 2026, 01:06
ПСЖ – Париж – 0:1. Как Забарный выбыл из Кубка. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Франции

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

12 января на стадионе Парк де Пренс в Париже состоялся матч 1/16 финала Кубка Франции.

ПСЖ неожиданно уступил Парижу. Гости одержали сенсационную победу со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол во встрече забил Нанитамо Иконе на 74-й минуте после передачи Илана Кеббаля.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел в основном составе и отыграл весь матч.

Кубок Франции. 1/16 финала, 12 января 2026

ПСЖ – Париж – 0:1

Голы: Нанитамо Иконе, 74

Видео гола и обзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Нанитамо Иконе (ФК Париж), асcист Илан Кеббаль.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
