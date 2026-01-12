Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ПСЖ – Париж. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Франции
ПСЖ
12.01.2026 22:10 – 57 0 : 0
ФК Париж
Франция
12 января 2026, 22:10 | Обновлено 12 января 2026, 22:30
ПСЖ – Париж. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 января в 22:10 поединок Кубка Франции

12 января 2026, 22:10 | Обновлено 12 января 2026, 22:30
ПСЖ – Париж. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 12 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором встретятся «ПСЖ» и «Париж».

Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:10 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

ПСЖ – Париж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ПСЖ – Париж
Трансляция матча В эфире

По теме:
ПСЖ принял окончательное решение о будущем Забарного в клубе
Сыграет ли Забарный? Назван стартовый состав ПСЖ на дерби с Парижем
ПСЖ – Париж. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Франции
ПСЖ Париж Кубок Франции по футболу смотреть онлайн Илья Забарный
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
