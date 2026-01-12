В понедельник, 12 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором встретятся «ПСЖ» и «Париж».

Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:10 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

ПСЖ – Париж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция