Франция12 января 2026, 22:10 | Обновлено 12 января 2026, 22:30
678
1
ПСЖ – Париж. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 января в 22:10 поединок Кубка Франции
678
В понедельник, 12 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором встретятся «ПСЖ» и «Париж».
Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:10 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
ПСЖ – Париж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПСЖ – Париж
|
Комментарии 1
Сподіваюсь хоть сьогодні ПСЖ зможе втримати ворота сухими
