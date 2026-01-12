12 января на Парк де Пренс пройдет матч 1/16 Кубка Франции, в котором ПСЖ встретится с Парижем. Поединок начнется в 22:10 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда смогла выдать прекрасный, даже по своим высочайшим меркам, результат. Особняком, конечно же, стоит успех в Лиге чемпионов - как же долго этого ждали! Ну и в целом удалось выиграть в 2025-м году шесть из семи турниров, в которых участвовали, в том числе и Суперкубок УЕФА с Межконтинентальным кубком, причем оба раза по итогам послематчевых пенальти. Ну, а единственной серьезной неудачей стало поражение (еще и разгромное!) в финале клубного чемпионата мира.

Новый календарный год гранд начал успешно. Сначала получилось выиграть как раз новое дерби в Лиге 1. А потом взяли новый титул, в Суперкубке Франции. Правда, там тоже дошло до послематчевой серии. Отметим, что снова летний новичок, Забарный, так и просидел весь матч на скамейке запасных.

Париж

Клуб долгое время был на самом скромном уровне. Ожить получилось только в последние годы, когда начали вовсю демонстрировать желание побороться за выход в высший дивизион. Эту цель реализовали в 2025-м, наконец-то поднявшись из Лиги 2.

Понятно, что сейчас задача понятная, хотя и непростая: избежать падения во второй дивизион. Летом для этого подписали ряд новичков - Траппа, Отавио, Ле-Мелу и Иконе, есть цели и на нынешнее окно. Это явно не помешает, ведь с начала ноября побеждать получалось только в кубке, а в чемпионате постепенно откатились на пограничное пятнадцатое место. В прошлом туре снова проиграли, 1:2 - впрочем, это был дерби со все том же топ-соседом, ПСЖ. Так что футбол там получился неплохой, вот только все равно он не принес ни единого балла.

Статистика личных встреч

В прошлом туре соседи провели первый официальный поединок. До этого были товарищеские поединки: 1:1 в 2017-м, 2:1 в пользу гранда через пять лет.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут какой-то интриги в этой паре. Но с учетом того, что чемпион постоянно страдает не самой высокой концентрацией, ставим на обе забьют (коэффициент - 1,81).