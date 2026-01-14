Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Снигур досрочно вышла в финал квалификации Australian Open 2026
Australian Open
14 января 2026, 09:58 |
663
0

Снигур досрочно вышла в финал квалификации Australian Open 2026

Дарья прошла Карсон Бренстайн во втором раунде отбора Открытого чемпионата Австралии

14 января 2026, 09:58 |
663
0
Снигур досрочно вышла в финал квалификации Australian Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

Во втором раунде отбора украинка прошла Карсон Бренстайн (Канада, WTA 179). Карсон не доиграла поединок до конца, отказавшись от борьбы в середине второй партии.

Australian Open 2026. Квалификация

Карсон Бренстайн (Канада) – Дарья Снигур (Украина) – 4:6, 2:6

Бренстайн снялась из-за проблем с правым плечом. Дарья впервые провела очное противостояние против Карсон.

Снигур стартовала в отборе Australian Open с победы над Катажиной Кавой. В решающем раунде квалификации Дарья поборется с восьмой сеяной Александрой Саснович.

Снигур стала третьей украинкой, которой удалось добраться до финала отбора AO-2026. Ранее это сделали Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.

Снигур третий год подряд выступает в квалификации австралийского мейджора. В 2024 и 2025 годах она выходила в основную сетку.

По теме:
Виталий Сачко – Лиам Драксль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дарья Снигур – Карсон Бренстайн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Баранка после тай-брейка: Калинина пробилась в финал отбора Aus Open 2026
Карсон Бренстайн Дарья Снигур Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
Футбол | 13 января 2026, 18:23 1
Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»

Главный тренер «Эпицентра» верит, что его подопечным удастся сохранить прописку в Премьер-лиге

Стала известна зарплата Гуцуляка в Полесье
Футбол | 13 января 2026, 18:19 0
Стала известна зарплата Гуцуляка в Полесье
Стала известна зарплата Гуцуляка в Полесье

Украинский вингер получает 75 тысяч долларов в месяц

Стародубцева с разгромом вышла в финал квалификации Australian Open 2026
Теннис | 14.01.2026, 02:45
Стародубцева с разгромом вышла в финал квалификации Australian Open 2026
Стародубцева с разгромом вышла в финал квалификации Australian Open 2026
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Бокс | 14.01.2026, 07:57
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Динамо занялось активным поиском нового клуба для скандального игрока
Футбол | 14.01.2026, 08:22
Динамо занялось активным поиском нового клуба для скандального игрока
Динамо занялось активным поиском нового клуба для скандального игрока
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
12.01.2026, 20:54 1
Футбол
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
12.01.2026, 14:06 18
Другие виды
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
13.01.2026, 05:22 2
Бокс
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
13.01.2026, 19:04 8
Бокс
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
13.01.2026, 07:27 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
13.01.2026, 17:43 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
12.01.2026, 19:18 84
Футбол
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
13.01.2026, 04:27 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем