Снигур досрочно вышла в финал квалификации Australian Open 2026

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 136) вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

Во втором раунде отбора украинка прошла Карсон Бренстайн (Канада, WTA 179). Карсон не доиграла поединок до конца, отказавшись от борьбы в середине второй партии.

Australian Open 2026. Квалификация

Карсон Бренстайн (Канада) – Дарья Снигур (Украина) – 4:6, 2:6

Бренстайн снялась из-за проблем с правым плечом. Дарья впервые провела очное противостояние против Карсон.

Снигур стартовала в отборе Australian Open с победы над Катажиной Кавой. В решающем раунде квалификации Дарья поборется с восьмой сеяной Александрой Саснович.

Снигур стала третьей украинкой, которой удалось добраться до финала отбора AO-2026. Ранее это сделали Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.

Снигур третий год подряд выступает в квалификации австралийского мейджора. В 2024 и 2025 годах она выходила в основную сетку.