Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Баранка после тай-брейка: Калинина пробилась в финал отбора Aus Open 2026
Australian Open
14 января 2026, 04:55 | Обновлено 14 января 2026, 05:01
441
2

Ангелина разобралась с Анук Куверманс во втором круге квалификации мейджора в Мельбурне

Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 178) вышла в финал квалификации первого турнира Grand Slam в сезоне – Открытого чемпионата Австралии 2026.

Во втором раунде отбора украинка в двух сетах переиграла Анук Куверманс (Нидерланды, WTA 192) за 1 час и 52 минут, повесив во второй партии баранку.

Australian Open 2026. Квалификация

Анук Куверманс (Нидерланды) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:7 (6:8), 0:6

Ангелина провела первое очное противостояние против Куверманс.

Калинина стартовала в отборе к Australian Open с победы над Джоанной Гарленд. Ее следующей оппоненткой будет либо Ребека Масарова (Швейцария, WTA 115), либо Майя Хвалиньска (Польша, WTA 145).

Ангелина стала второй представительницей Украины после Юлии Стародубцевой, которой удалось выйти в финале квалификации мейджора в Мельбурне в этом году.

Статистика матча Анук Куверманс – Ангелина Калинина

Ангелина Калинина Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Falko
Що можна відзначити - це непогану фізичну готовність Ангеліни. Вона спочатку терпить, вичавлює очки, але потім дотискає. Так було з Куверманс, так було в 1 колі з Гарленд, так було в деяких попередніх новорічних матчах.
Monreal Fan
🇺🇦🇺🇦Дякую Ангеліні, що хоч вона додала зранку позитиву і підсолодила прикру невдачу Монреаля з клятим кепіталз...
🇺🇦✊Успіху в наступному раунді!
