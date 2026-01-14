Баранка после тай-брейка: Калинина пробилась в финал отбора Aus Open 2026

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 178) вышла в финал квалификации первого турнира Grand Slam в сезоне – Открытого чемпионата Австралии 2026.

Во втором раунде отбора украинка в двух сетах переиграла Анук Куверманс (Нидерланды, WTA 192) за 1 час и 52 минут, повесив во второй партии баранку.

Australian Open 2026. Квалификация

Анук Куверманс (Нидерланды) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:7 (6:8), 0:6

Ангелина провела первое очное противостояние против Куверманс.

Калинина стартовала в отборе к Australian Open с победы над Джоанной Гарленд. Ее следующей оппоненткой будет либо Ребека Масарова (Швейцария, WTA 115), либо Майя Хвалиньска (Польша, WTA 145).

Ангелина стала второй представительницей Украины после Юлии Стародубцевой, которой удалось выйти в финале квалификации мейджора в Мельбурне в этом году.

Читайте также: Стародубцева с разгромом вышла в финал квалификации Australian Open 2026

Статистика матча Анук Куверманс – Ангелина Калинина