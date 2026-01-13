Калинина вышла во второй раунд квалификации Australian Open 2026
На старте отбора Ангелина в двух сетах переиграла Джоанну Гарленд
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 178) успешно стартовала в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.
В первом раунде квалификации украинка в двух сетах переиграла представительницу Китайского Тайбэя Джоанну Гарленд (WTA 117) за 1 час и 54 минуты.
Australian Open 2026. Квалификация
Ангелина Калинина (Украина) – Джоанна Гарленд (Китайский Тайбэй) [19] – 7:5, 6:2
Калинина провела первое очное противостояние против Гарленд.
Для Ангелины эта победа стала первой в сезоне 2026 года. До старта в отборе мейджора в Мельбурне Калинина уступила Анне Бондар в квалификации пятисотника в Брисбене.
Ангелина прервала винстрик Гарленд из пяти матчей. На прошлой неделе Джоанна стала чемпионкой соревнований WTA 125 в Канберре.
Калинина в седьмой раз выступает на кортах Autralian Open. Ее лучшим результатом является третий раунд основной сетки в 2023 году.
Ангелина во втором раунде отбора AO-2026 поборется с Анук Коверманс (Нидерланды, WTA 192). Ранее Ангелина никогда не играла против Анук.
Калинина стала второй представительницей Украины, которой удалось выйти в полуфинал квалификации австралийского слэма этого года. Днем ранее это сделала Юлия Стародубцева.
Статистика мачта Ангелина Калинина – Джоанна Гарленд
