Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
13 января 2026, 03:24 | Обновлено 13 января 2026, 03:32
Калинина вышла во второй раунд квалификации Australian Open 2026

На старте отбора Ангелина в двух сетах переиграла Джоанну Гарленд

Калинина вышла во второй раунд квалификации Australian Open 2026
Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 178) успешно стартовала в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

В первом раунде квалификации украинка в двух сетах переиграла представительницу Китайского Тайбэя Джоанну Гарленд (WTA 117) за 1 час и 54 минуты.

Australian Open 2026. Квалификация

Ангелина Калинина (Украина) – Джоанна Гарленд (Китайский Тайбэй) [19] – 7:5, 6:2

Калинина провела первое очное противостояние против Гарленд.

Для Ангелины эта победа стала первой в сезоне 2026 года. До старта в отборе мейджора в Мельбурне Калинина уступила Анне Бондар в квалификации пятисотника в Брисбене.

Ангелина прервала винстрик Гарленд из пяти матчей. На прошлой неделе Джоанна стала чемпионкой соревнований WTA 125 в Канберре.

Калинина в седьмой раз выступает на кортах Autralian Open. Ее лучшим результатом является третий раунд основной сетки в 2023 году.

Ангелина во втором раунде отбора AO-2026 поборется с Анук Коверманс (Нидерланды, WTA 192). Ранее Ангелина никогда не играла против Анук.

Калинина стала второй представительницей Украины, которой удалось выйти в полуфинал квалификации австралийского слэма этого года. Днем ранее это сделала Юлия Стародубцева.

Статистика мачта Ангелина Калинина – Джоанна Гарленд

Джоанна Гарленд Ангелина Калинина Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Monreal Fan
Вітання Ангеліні! Помстилася за Снігур що постраждала від Гарленд у Канберрі.
