Калинина проиграла первый матч в 2026 году и потеряла 195 очков

WTA
02 января 2026, 04:27
Ангелина не сумела выйти в финал отбора к турниру WTA 500 в Брисбене, уступив Бондар

02 января 2026, 04:27
Instagram. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 127) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В первом раунде квалификации украинка в двух сетах проиграла Анне Бондар (Венгрия, WTA 74) за 1 час и 57 минут.

WTA 500 Брисбен. Квалификация

Анна Бондар (Венгрия) [4] – Ангелина Калинина (Украина) – 6:4, 7:6 (7:3)

В первой партии Ангелина побеждала со счетом 4:0 (двумя брейками), однако растеряла преимущество, отдав шесть геймов подряд.

Калинина провела третье очное противостояние против Бондар и впервые потерпела поражение от Анны.

Ангелина первой из украинок сыграла в 2026 году. Калинина не сумела защитить прошлогодний полуфинал пятисотника в Брисбене и потеряла 195 очков. В LIVE-рейтинге WTA Ангелина идет на 174-й позиции.

Бондар в финале отбора к основной сетке Брисбена поборется против Кэти Волынец.

Украину в Брисбене в основе одиночного разряда представят Марта Костюк и Даяна Ястремская, а в парном в одном тандеме сыграют сестры Киченок Людмила и Надежда.

Ангелина Калинина Анна Бондар WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
