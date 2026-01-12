Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Три сета и 6:0. Стародубцева успешно стартовала в отборе Aus Open 2026
Australian Open
12 января 2026, 08:01 | Обновлено 12 января 2026, 08:08
219
0

Три сета и 6:0. Стародубцева успешно стартовала в отборе Aus Open 2026

Юлия переиграла Алис Тубелло в трех партиях на старте квалификации мейджора

12 января 2026, 08:01 | Обновлено 12 января 2026, 08:08
219
0
Три сета и 6:0. Стародубцева успешно стартовала в отборе Aus Open 2026
Instagram. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 111) успешно стартовала в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

В первом раунде отбора украинка в трех сетах переиграла представительницу Франции Алис Тубелло (WTA 431) за 1 час и 52 миинуты.

Australian Open 2026. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) [6] – Алис Тубелло (Франция) – 6:2, 3:6, 6:0

Это было первое очное противостояние соперниц.

Следующей оппоненткой Юлии будет Деспина Папамихаил (Греция, WTA 157), которая на старте отбора прошла Сашу Викери.

Стародубцева в третий раз в карьере выступает на кортах Мельбурна. В 2024 года она преодолела квалификацию и проиграла Онс Жабер в 1/64 финала, а в прошлом сезоне сразу же попала в основу и уступила Лейле Фернандес.

Помимо Стародубцевой, Украину в квалификации Aus Open 2026 также представят Дарья Снигур, Ангелина Калинина и Виталий Сачко. Они проведут свои первые встречи в ночь на 13 января.

По теме:
Жребий отбора Aus Open. Соперники Стародубцевой, Калининой, Снигур и Сачко
Вавринка получил последнюю. Все обладатели wild card в основу Aus Open 2026
Олимпийская чемпионка 2024 года снялась с Australian Open 2026
Юлия Стародубцева Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Футбол | 11 января 2026, 10:30 7
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист

Киевляне намерены подписать турка Эрена Айдина

Определена первая соперница Ястремской на турнире WTA 500 в Аделаиде
Теннис | 11 января 2026, 14:47 1
Определена первая соперница Ястремской на турнире WTA 500 в Аделаиде
Определена первая соперница Ястремской на турнире WTA 500 в Аделаиде

В 1/16 финала турнира Даяна поборется против Сораны Кырсти

ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
Теннис | 11.01.2026, 17:21
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Футбол | 11.01.2026, 09:00
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Бокс | 12.01.2026, 00:25
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
11.01.2026, 05:55 1
Футбол
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
10.01.2026, 11:20 16
Теннис
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 46
Теннис
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
11.01.2026, 06:23
Футбол
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
10.01.2026, 14:19
Футбол
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
10.01.2026, 14:57 1
Футбол
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
11.01.2026, 08:08 1
Футбол
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
11.01.2026, 03:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем