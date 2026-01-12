Три сета и 6:0. Стародубцева успешно стартовала в отборе Aus Open 2026

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 111) успешно стартовала в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

В первом раунде отбора украинка в трех сетах переиграла представительницу Франции Алис Тубелло (WTA 431) за 1 час и 52 миинуты.

Australian Open 2026. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) [6] – Алис Тубелло (Франция) – 6:2, 3:6, 6:0

Это было первое очное противостояние соперниц.

Следующей оппоненткой Юлии будет Деспина Папамихаил (Греция, WTA 157), которая на старте отбора прошла Сашу Викери.

Стародубцева в третий раз в карьере выступает на кортах Мельбурна. В 2024 года она преодолела квалификацию и проиграла Онс Жабер в 1/64 финала, а в прошлом сезоне сразу же попала в основу и уступила Лейле Фернандес.

Помимо Стародубцевой, Украину в квалификации Aus Open 2026 также представят Дарья Снигур, Ангелина Калинина и Виталий Сачко. Они проведут свои первые встречи в ночь на 13 января.