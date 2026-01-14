Стародубцева с разгромом вышла в финал квалификации Australian Open 2026
Во втором раунде отбора Юлия прошла Деспину Папамихаил, отдав всего три гейма
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.
Во втором раунде отбора украинка в двух сетах разгромила Деспину Папамихаил (Греция, WTA 160) за 1 час и 23 минуты.
Australian Open 2026. Квалификация
Юлия Стародубцева (Украина) [6] – Деспина Папамихаил (Греция) – 6:1, 6:2
Стародубцева впервые сыграла против Папамихаил.
На старте квалификации Юлия одолела Алис Тубелло. Ее следующей оппоненткой будет Виктория Томова (Болгария, WTA 128). Ранее Стародубцева никогда не встречалась с Томовой.
Юлия в третий раз в карьере выступает на кортах Мельбурна и борется за свою третью основную сетку австралийского мейджора.
Статистика матча Юлия Стародубцева – Деспина Папамихаил
