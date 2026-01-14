Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
Стародубцева с разгромом вышла в финал квалификации Australian Open 2026

Во втором раунде отбора Юлия прошла Деспину Папамихаил, отдав всего три гейма

Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

Во втором раунде отбора украинка в двух сетах разгромила Деспину Папамихаил (Греция, WTA 160) за 1 час и 23 минуты.

Australian Open 2026. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) [6] – Деспина Папамихаил (Греция) – 6:1, 6:2

Стародубцева впервые сыграла против Папамихаил.

На старте квалификации Юлия одолела Алис Тубелло. Ее следующей оппоненткой будет Виктория Томова (Болгария, WTA 128). Ранее Стародубцева никогда не встречалась с Томовой.

Юлия в третий раз в карьере выступает на кортах Мельбурна и борется за свою третью основную сетку австралийского мейджора.

Статистика матча Юлия Стародубцева – Деспина Папамихаил

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Олександр Науменко
Надалі болгарка. Успіху.
Ответить
+1
Monreal Fan
З перемогою Юлію та всіх, хто вболівав в цей нічний час!
Удачі надалі!
Ответить
0
