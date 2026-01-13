В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов

Альваро Арбелоа, возглавивший «Реал» после увольнения Хаби Алонсо, принял первое важное решение – возвращение тренера по физической подготовке Антонио Пинтуса к ежедневной работе с основной командой.

63-летний итальянец снова будет отвечать за физическую подготовку футболистов, которые в последние месяцы демонстрировали признаки усталости. Именно проблемы с «физикой» помешали Алонсо реализовать свой игровой стиль.

Пинтус, с которым мадридцы выиграли три Лиги чемпионов при Зидане и два главных еврокубка при Анчелотти, пользуется полным доверием Флорентино Переса и считается ключевой фигурой нового этапа команды.