В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
Пинтус будет помощником Арбелоа и отвечать за физподготовку команды
Альваро Арбелоа, возглавивший «Реал» после увольнения Хаби Алонсо, принял первое важное решение – возвращение тренера по физической подготовке Антонио Пинтуса к ежедневной работе с основной командой.
63-летний итальянец снова будет отвечать за физическую подготовку футболистов, которые в последние месяцы демонстрировали признаки усталости. Именно проблемы с «физикой» помешали Алонсо реализовать свой игровой стиль.
Пинтус, с которым мадридцы выиграли три Лиги чемпионов при Зидане и два главных еврокубка при Анчелотти, пользуется полным доверием Флорентино Переса и считается ключевой фигурой нового этапа команды.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
11 января Элина переиграла Ван Синьюй в финале соревнований в Новой Зеландии
Анатолий уже летом покинет клуб