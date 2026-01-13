ВИДЕО. Это Мудрик. Определен лучший гол Шахтера за последние 8 лет
Михаил исполнил суперудар 25 октября 2022 года в матче ЛЧ против Селтика
Определен лучший гол «Шахтера» за последние 8 лет.
Михаил Мудрик – победитель опроса среди болельщиков Super Battle голов 2025.
Мудрик забил супергол 25 октября 2022 года в матче Лиги чемпионов против шотландского Селтика.
В финальном опросе среди болельщиков суперудар Мудрика набрал 2759 голосов, опередив гол Ярослава Ракицкого (2020).
До этого 4 года победителем становился Виктор Коваленко с голом в матче против «Динамо» в 2018 году.
