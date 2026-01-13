Определен лучший гол «Шахтера» за последние 8 лет.

Михаил Мудрик – победитель опроса среди болельщиков Super Battle голов 2025.

Мудрик забил супергол 25 октября 2022 года в матче Лиги чемпионов против шотландского Селтика.

В финальном опросе среди болельщиков суперудар Мудрика набрал 2759 голосов, опередив гол Ярослава Ракицкого (2020).

До этого 4 года победителем становился Виктор Коваленко с голом в матче против «Динамо» в 2018 году.

ВИДЕО. Это Мудрик. Определен лучший гол Шахтера за последние 8 лет