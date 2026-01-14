Капитан Манчестер Сити готов покинуть команду. Есть главный претендент
Бернарду Силва пока не получил новый контракт
По информации британских и итальянских СМИ, Манчестер Сити пока никак не дал понять хавбеку Бернарду Силве, что заинтересован в подписании нового контракта.
Капитан команды может стать свободным агентом летом 2026 года, а на португальца уже нацелен Ювентус.
Туринский клуб готов начать переговоры, однако сам Силва пока что не хочет обсуждать свое будущее и сконцентрирован на успешном выступлении в АПЛ и Лиге чемпионов, однако не против сменить команду, если в нем больше не заинтересованы.
Наставник Жузеп Гвардиола хочет видеть игрока в команде, но отметил, что все зависит от решения клуба.
31-летний Бернарду в нынешнем сезоне забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 28 матчах.
