Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Манчестер Сити готов покинуть команду. Есть главный претендент
Англия
14 января 2026, 16:05 | Обновлено 14 января 2026, 16:37
503
0

Бернарду Силва пока не получил новый контракт

Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

По информации британских и итальянских СМИ, Манчестер Сити пока никак не дал понять хавбеку Бернарду Силве, что заинтересован в подписании нового контракта.

Капитан команды может стать свободным агентом летом 2026 года, а на португальца уже нацелен Ювентус.

Туринский клуб готов начать переговоры, однако сам Силва пока что не хочет обсуждать свое будущее и сконцентрирован на успешном выступлении в АПЛ и Лиге чемпионов, однако не против сменить команду, если в нем больше не заинтересованы.

Наставник Жузеп Гвардиола хочет видеть игрока в команде, но отметил, что все зависит от решения клуба.

31-летний Бернарду в нынешнем сезоне забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 28 матчах.

Топ-5 команд Лиги чемпионов с наивысшими показателями контроля мяча
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр объявил о подписании первого зимнего новичка
Эдди ХАУ: «Мы все еще в игре, мы все еще боремся»
