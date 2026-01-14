ОФИЦИЛЬНО. Карпаты продлили контракт с перспективным хавбеком
Артур Шах оформил новый контракт с львовским клубом
Клуб УПЛ Карпаты объявил о новом контракте атакующего полузащитника Артура Шаха. Новый договор игрока теперь рассчитан до конца 2028 года.
20-летний Шах считается одним из самых перспективных футболистов львовской команды, является воспитанником клуба.
За первую команду дебютировал еще в 2022 году. Всего в УПЛ провел 52 матча, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
Карпаты проводят активный трансферный январь: клуб подписал Илью Квасницу, Марко Сапугу, Ростислава Ляха и Виталия Холода, а также назначил нового тренера Франа Фернандеса.
