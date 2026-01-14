Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИЛЬНО. Карпаты продлили контракт с перспективным хавбеком
Украина. Премьер лига
14 января 2026, 15:59 | Обновлено 14 января 2026, 16:37
471
0

ОФИЦИЛЬНО. Карпаты продлили контракт с перспективным хавбеком

Артур Шах оформил новый контракт с львовским клубом

14 января 2026, 15:59 | Обновлено 14 января 2026, 16:37
471
0
ОФИЦИЛЬНО. Карпаты продлили контракт с перспективным хавбеком
ФК Карпаты. Артур Шах

Клуб УПЛ Карпаты объявил о новом контракте атакующего полузащитника Артура Шаха. Новый договор игрока теперь рассчитан до конца 2028 года.

20-летний Шах считается одним из самых перспективных футболистов львовской команды, является воспитанником клуба.

За первую команду дебютировал еще в 2022 году. Всего в УПЛ провел 52 матча, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Карпаты проводят активный трансферный январь: клуб подписал Илью Квасницу, Марко Сапугу, Ростислава Ляха и Виталия Холода, а также назначил нового тренера Франа Фернандеса.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал договор с вратарем молодежной сборной Украины
Молдова и Косово. Оболонь нашла еще двух спарринг-партнеров
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с полузащитником
Карпаты Львов Артур Шах Украинская Премьер-лига продление контракта
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
Футбол | 14 января 2026, 07:05 1
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов

Пинтус будет помощником Арбелоа и отвечать за физподготовку команды

Сачко не реализовал матчбол и не сумел выйти в финал квалификации Aus Open
Теннис | 14 января 2026, 12:56 3
Сачко не реализовал матчбол и не сумел выйти в финал квалификации Aus Open
Сачко не реализовал матчбол и не сумел выйти в финал квалификации Aus Open

Виталий был близок к камбеку против Лиама Драксля, но уступил на супертай-брейке

Порту – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Португалии
Футбол | 14.01.2026, 14:23
Порту – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Португалии
Порту – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Португалии
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
Футбол | 13.01.2026, 17:43
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Бокс | 14.01.2026, 07:32
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
12.01.2026, 19:18 84
Футбол
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
13.01.2026, 11:07 34
Теннис
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
12.01.2026, 23:23
Теннис
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
13.01.2026, 23:54 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
13.01.2026, 19:27 34
Футбол
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
13.01.2026, 08:00
Бокс
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
14.01.2026, 08:17 9
Футбол
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
13.01.2026, 05:22 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем