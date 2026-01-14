Было обещание. Кучер впервые прокомментировал увольнение из Черноморца
Уже бывший главный тренер «Черноморца» Александр Кучер прокомментировал свое увольнение из одесского клуба.
– Александр Николаевич, как прошел процесс вашего ухода из «Черноморца»?
– Все нормально, мы поговорили с руководством и приняли такое решение. Со мной все вопросы урегулировали, но еще должны рассчитаться с моими помощниками. Пообещали сделать это в ближайшее время.
– Стало ли такое решение для вас неожиданностью?
– Не хочу много говорить на эту тему. Разошлись и все на том. Приняли такое решение, ничего особенного.
– Сейчас вы планируете творческий отпуск или при наличии предложений готовы возглавить новую команду?
– Нет, творческий отпуск точно не планирую. Я полон сил и энергии, хочу продолжать работать. С удовольствием рассмотрю варианты.
– Если подвести итог вашей работы в «Черноморце»: что вам понравилось, а что не удалось реализовать?
– Понравился город и болельщики. Было приятно тренировать и работать здесь. А о неприятном не хочется говорить.
