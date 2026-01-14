Было обещание. Кучер впервые прокомментировал увольнение из Черноморца

Уже бывший главный тренер «Черноморца» Александр Кучер прокомментировал свое увольнение из одесского клуба.

– Александр Николаевич, как прошел процесс вашего ухода из «Черноморца»?

– Все нормально, мы поговорили с руководством и приняли такое решение. Со мной все вопросы урегулировали, но еще должны рассчитаться с моими помощниками. Пообещали сделать это в ближайшее время.

– Стало ли такое решение для вас неожиданностью?

– Не хочу много говорить на эту тему. Разошлись и все на том. Приняли такое решение, ничего особенного.

– Сейчас вы планируете творческий отпуск или при наличии предложений готовы возглавить новую команду?

– Нет, творческий отпуск точно не планирую. Я полон сил и энергии, хочу продолжать работать. С удовольствием рассмотрю варианты.

– Если подвести итог вашей работы в «Черноморце»: что вам понравилось, а что не удалось реализовать?

– Понравился город и болельщики. Было приятно тренировать и работать здесь. А о неприятном не хочется говорить.